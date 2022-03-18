Почти 60 тысяч детей за месяц были эвакуированы из Донбасса в Россию

«Согласно данным Министерства обороны на вечер 16 марта, с территории Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы уже 271 231 человек, из которых 58 422 — это дети. Это дети из семей, дети из социальных учреждений, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с инвалидностью», — сообщила Львова-Белова на пресс-конференции.
Как подчеркнула уполномоченный, по поручению президента людей обеспечивают всей необходимой помощью, кроме того, всем прибывшим выделяется финансовая помощь в размере 10 тысяч рублей.
«Базовая помощь, конечно, оказывается. Переселенцам обеспечено питание и размещение, но люди все разные, и у каждого возникают индивидуальные потребности. Институт уполномоченных с самого начала очень активно включился в работу. На сегодняшний день 41 детский омбудсмен участвует в непосредственной работе с вынужденными переселенцами», — сообщила Львова-Белова.
По ее словам, детские омбудсмены оказывают очень «важный и неоценимый индивидуальный подход». «Во многих регионах действуют оперативные штабы, и уполномоченные вошли в эти штабы, поэтому имеют полное право выезжать, посещать и участвовать в процессе помощи. Порой не хватает разных мелочей: тетрадей, ручек для учёбы, у кого-то нет телефона или сим-карты. Детки очень переживают эмоционально, что нет связи с родственниками. Спасибо огромное уполномоченным, они помогают с покупкой телефона для детей, помогают им связаться с родственниками», — рассказала Львова-Белова, при этом отметив, что омбудсмены занимают активную позицию и сами подходят и спрашивают детей, что именно им необходимо, ведь зачастую дети стесняются просить.
Уполномоченный удовлетворена размещением эвакуированных из Донбасса детей, организацией их учебы и досуга. «На самом деле, дети получают все самое необходимое. Для детей проводят различные досуговые мероприятия, организован образовательный процесс, кто-то учится удалённо, кто-то очно, к кому-то приходят на место проживания. У всех есть возможность вернуться к учёбе», — подчеркнула она.
Уполномоченный также сообщила, что в школах и колледжах, куда определяют детей из Донбасса, проводятся профилактические беседы, чтобы не допустить буллинга в отношении переселенцев.
Кроме того, Львова-Белова считает необходимым оказывать психологическую помощь детям из Донбасса. «За последние восемь лет эти дети пережили страшные события, на многих они оставили отпечаток. Психика детей нередко оказывается травмированной войной. В целом необходимо тщательно проводить диагностику состояния детей, привлекать психотерапевта для работы с посттравматическим синдромом. Даже если сейчас дети себя чувствуют нормально, и никаких проблем вроде бы не возникает, но мы понимаем, что травмы появятся чуть позже и вот сейчас нужно сработать на опережение», — сказала она.