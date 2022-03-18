Ресурс «Объясняем.рф» запустил бота-помощника

«Люди ежедневно присылают множество вопросов на ресурсы “Объясняем.рф”. Они спрашивают о самых разных темах: о ценах на товары, производстве лекарств, работе платежных систем, кредитных каникулах, возвратных рейсах в Россию и многом другом. Мы собираем наиболее популярные вопросы, группируем их по темам и вместе с министерствами и ведомствами готовим общие ответы, которые и публикуются на ресурсах “Объясняем.рф”», — прокомментировал заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков.
Теперь через помощника граждане получат оперативную и актуальную информацию о лекарствах, пособиях и новых мерах поддержки, смогут узнать о контроле цен за социально важными продуктами, текущей ситуации с денежными операциями и следить за обновлениями по другим темам.
Также после подписки на сервис можно получить доступ к официальным комментариям правительства РФ, ведомств, министерств, экспертов, полезным контактам и ссылкам, отмечается в пресс-релизе.
Кроме того, в новом чат-боте появилась функция выбора тематической рубрики и поиска ответа на определенный вопрос. Благодаря этому читатели ресурса могут не искать нужную информацию среди всех материалов «Объясняем.рф», а отсортировать публикации по категориям и выбрать именно то, что интересует в данный момент.
Проект реализован АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Диалог». «Любой желающий может задать вопрос, и если ранее этот вопрос уже волновал других пользователей, то ответ на него будет дан на сайте “Объясняем.рф”. Все вопросы сохраняются и группируются по тематикам. Это удобный и достоверный источник информации в обычном смартфоне», — сказала руководитель департамента «Диалога» по работе с органами исполнительной власти и партнерами Юлия Полетаева, чьи слова приводятся в релизе.
Подписчики также могут оценить каждый ответ, который получат в чат-боте, его качество и пользу. Такая форма обратной связи позволит администраторам дополнять информацию в режиме реального времени, говорится в сообщении.
1 марта вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщил что правительство РФ на фоне фейков и слухов запустило работу информационного ресурса «Объясняем.рф», где будет публиковаться только проверенная и достоверная информация.
Он отметил, что сервис будет работать по аналогии с уже известным порталом «Стопкоронавирус.рф», и новый портал станет источником проверенной, официальной, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени.
Чернышенко пояснил, что на портале уже размещены ответы на актуальные вопросы по всем сферам деятельности, которые волнуют граждан. Например, повлияет ли текущая ситуация на социальные выплаты, достаточно ли в магазинах продуктов первой необходимости и другие. По словам вице-премьера, граждане также могут направить свои вопросы по текущей ситуации в стране через специальную форму обратной связи на портале «Объясняем.рф» и оставить их на страницах информресурса в Viber, «Вконтакте», Telegram и «Одноклассниках».
Он добавил, что мониторинг поступающих вопросов будет осуществляться постоянно, а ответы на них планируется формировать максимально оперативно при участии министерств и ведомств. В частности, на сайте будут такие разделы как «Вопрос — ответ», «Новости», «Стопфейк» и «Полезные материалы».