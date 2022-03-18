В «Лужниках» проходит концерт-митинг, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией

Более 200 тысяч москвичей и гостей столицы собрались в «Лужниках» на масштабный концерт в честь восьмилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Ожидается, что в концертной программе примут участие такие звезды, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Руки вверх!», Тимати, Николай Расторгуев и группа «Любэ», а также другие артисты из России, с Украины и из Донецкой Народной Республики. Митинги и праздничные мероприятия проходят сегодня по всей стране.
Помимо традиционного триколора одним из символов многотысячного мероприятия стала буква Z — по названию специальной военной операции, которую Россия с 24 февраля проводит на Украине.
На трибунах можно заметить плакаты с надписями «Zа Россию», «Zа Путина», «Zа мир без нацизма». У многих в руках и на одежде георгиевские ленточки — символ русской военной славы и верности России.
Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав Российской Федерации после референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В нем приняли участие более 80% жителей полуострова. За воссоединение с исторической родиной проголосовали 96,7% и 95,6% крымчан соответственно. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием страны.