Спать слишком много — тоже вредно? Мифы и факты о здоровом сне

Согласно опросу ВЦИОМ, крепко спят по ночам половина наших сограждан, причем за десять лет их число снизилось. Впрочем, и эта цифра может быть слишком оптимистичной. Ведь многие не замечают, что их сон нарушен. А последствия можно оценить только спустя годы, когда накапливаются проблемы.
Вот несколько распространенных заблуждений, вера в которые мешает нам заботиться о своем сне.
Миф № 1. Вреден только дефицит сна, но не избыток
Регулярный недосып подвергает человека риску серьезных заболеваний, включая ожирение, ишемическую болезнь сердца и диабет, в целом сокращает продолжительность жизни. Даже одна ночь плохого сна может повысить риски переедания, ухудшить внимание и память. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports в 2016 году, показало, что люди, которые регулярно жертвуют сном, имеют признаки износа сердца, причем даже в молодом возрасте.
Но и перебор не проходит безвредно. Согласно данным, которые представила китайско-канадская группа ученых в 2018 году, у людей, которые спят больше восьми часов в день, возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Гиперсомния — чрезмерная потребность во сне, дневная сонливость — может свидетельствовать о нарушениях обмена веществ и болезнях.
Чрезмерная сонливость днем может означать, что человеку не удается как следует отдохнуть во время обычного сна. Например, из-за апноэ — состояния, при котором дыхание во время сна иногда прерывается. Причинами могут быть и синдром беспокойных ног, и бруксизм (скрежетание зубами), и нарколепсия, и гормональные нарушения.
Постоянный пересып сам по себе приводит к сбоям в работе суточных ритмов тела. Из-за этого повышаются риски болезней, связанных с обменом веществ. Например, исследователи из канадского Университета Лаваля выяснили, что у тех, кто спал слишком много (или, наоборот, недостаточно), появляются признаки нарушения чувствительности тканей к глюкозе — это первичный этап диабета.
Миф № 2. Недосып в будни можно компенсировать на выходных
У сна своя бухгалтерия. Если сегодня мы взяли у него «в долг» немного времени для работы или развлечений, нельзя просто вернуть его, отоспавшись за два дня. Исследования говорят о том, что ущерб от недосыпа сохраняется, даже если вам удается «свести баланс» к концу недели.
Например, ученые из Бэйлорского университета в Техасе обнаружили, что студенты факультета дизайна, которые чередовали бессонные ночи с «постельными марафонами», показывали худшие результаты в своих проектах. У них были проблемы с концентрацией внимания во время занятий, и в целом они работали менее продуктивно по сравнению с теми, чей режим был более ровным.
А работа, опубликованная в 2019 году в журнале Current Biology, окончательно развеяла миф о возможности компенсировать «сонный долг» без последствий. У тех участников, которые жили по этой схеме, наблюдались те же проблемы, что и при хроническом недосыпе: лишний вес из-за переизбытка калорийной пищи, низкая чувствительность к инсулину (предвестник диабета) и сниженные уровни энергии.
Миф № 3. Нехватка сна всегда заметна
Другими словами, если вы спите мало и при этом не чувствуете упадок сил и снижение концентрации, кажется, что ничего плохого нет. Например, при биполярном аффективном расстройстве в фазе мании человек может постоянно ощущать себя на подъеме и почти не чувствовать потребности во сне. Но в фазе депрессии усталость даст о себе знать.
Иногда — если мы пропускаем совсем немного, полчаса или час, — последствия могут быть не такими заметными. Исследования показывают, что люди могут адаптироваться к хроническому ограничению сна и не ощущать сонливости. Хотя их физическая и умственная работоспособность снижается, они уже не могут быть на пике продуктивности.
Если мы привыкли «отщипывать» кусочки сна то тут, то там, это не проходит бесследно для тела. Нарушения возникают на уровне циркадных ритмов — циклов биологической активности, которым подчиняются все системы организма. Последствия хорошо заметны на примере работников с нетрадиционным графиком (например, сутки через трое) — у них повышены риски рака, когнитивных нарушений и ранней смерти.
Миф № 4. Во сне можно учиться
Человек действительно способен получать и анализировать информацию во время сна. Участники исследования, опубликованного в 2017 году в журнале Nature, действительно могли вспомнить некоторые слова, которые услышали во сне. При этом это касалось только периодов быстрого сна (ее определяли с помощью электроэнцефалографа).
Однако этого было недостаточно для того, чтобы осваивать что-то существенное, например иностранный язык или правила дорожного движения. Более того, попытки заучить даже простые вещи (например, пароли, имена или маршруты) обречены на неудачу. Все дело в том, что мозг не улавливает связи между словами.
В 2018 году в журнале Scientific Reports было опубликовано исследование, подробно опровергающее возможность обучения во сне. У 26 участников с помощью магнитоэнцефалографии записывали активность мозга в двух состояниях: когда они бодрствуют и в фазе быстрого сна. Им давали послушать наборы из трех связанных звуков, а затем предлагали вспомнить их по прошествии времени.
Оказалось, что люди не смогли вспомнить логическую связь между звуками, услышанными во сне (то есть выделить, из какой группы они были). Иными словами, мозг может воспринимать и записывать информацию, полученную, пока человек спит, но логические функции в этот момент отключены.
Миф № 5. Неважно, как и где спать, главное — сколько
Можно научиться засыпать при свете и шуме, в неудобной позе, но сон при этом не будет здоровым. Исследования показывают, что шум в ночное время может вызвать повышенную выработку гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол, а также вызвать учащение пульса и повышение артериального давления. Все это ухудшает качество отдыха в целом и сказывается на здоровье.
То же касается и сна при свете. Недавний эксперимент ученых из Северо-Западного университета показал, что даже во время сна при умеренном освещении значительно учащается сердечный ритм. Организм не может полноценно восстановиться после дневных нагрузок. Утром у участников была снижена чувствительность к инсулину — организм не мог эффективно использовать глюкозу из еды для получения энергии.
Поза тоже имеет значение. Ученые считают, что нагрузка на позвоночник и особенно шейный отдел во время сна может вызвать головную боль, боль в шее и суставах и в целом ухудшить качество сна. Сравнительные исследования показывают, что меньше всего напряжение мышц обеспечивает позиция «на спине, с руками вдоль тела». При этом подушка должна быть умеренно упругой.
Позы и физическая активность во время бодрствования тоже имеют значение. В статье 2020 года, опубликованной в журнале Sleep Health, исследовательская группа под руководством Митча Дункана установила, что у людей, которые мало двигаются в течение дня, самая высокая вероятность плохого качества сна и самая короткая продолжительность сна.
Миф № 6. Вечером нужно воздержаться от физнагрузок
Поздняя физическая активность может осложнить отход ко сну, так как тело разогревается, а обменные процессы ускоряются, и нужно время для расслабления. Однако есть данные и о том, что вечерние упражнения могут улучшить качество сна.
Так, доклад Sleep in America 2013 года не выявил связи между тренировкой менее чем за четыре часа до сна и нарушениями сна. Авторы другого обзорного исследования, опираясь на данные 23 работ, выяснили, что упражнения легкой или средней интенсивности за те же четыре часа до засыпания не нарушают сон у здоровых людей.
В одном из экспериментов 16 участников в возрасте 21−25 лет попросили заполнить анкеты с оценкой своего сна и физической активности, а затем разделили их на три группы: первая должна была тренироваться за два часа до сна, вторая — за четыре, третья — не тренироваться вовсе. Интенсивность тренировок тоже была разной.
Результаты показали, что качество сна улучшилось в той группе, где упражнения выполнялись за четыре часа до сна. В целом умеренные тренировки продолжительностью один час не ухудшали качество сна.
Миф № 7. Совы и жаворонки одинаково здоровы
По распространенной теории, каждому человеку свойственен один из двух хронотипов — с ранним подъемом и ранним засыпанием (жаворонки) и, наоборот, со сдвинутыми на более позднее время сроками (совы). Хронотип нельзя изменить, но к нему можно приспособиться. При этом попытки поменять свой хронотип, как считается, могут привести к проблемам.
Биологи из Университета Манчестера под руководством Алтуга Дидикоглу выяснили, что у хронотипа есть некоторая генетическая основа, но примерно наполовину на наши предпочтения влияют среда, род занятий и другие факторы. При этом привычка ложиться поздно сопряжена с рисками для здоровья. Например, ночные перекусы могут повысить общее потребление калорий, а это приведет к ожирению. У сов также чаще встречается гипертония.
А вот у тех, кто предпочитает ранние подъемы, здоровье оказалось на порядок крепче. Ученые выяснили, что в целом жаворонки больше двигаются, меньше курят, принимают меньше лекарств, лучше спят. Что до возможности заболеть депрессией, у сов и жаворонков она примерно одинаковая, но она ниже у тех, кто не относится к крайним типам (то есть не засиживается за полночь и не встает до восхода солнца).
При этом исследования не подтверждают и мнение, что изменить свой хронотип нельзя. В 2019 году в журнале Sleep Medicine были опубликованы результаты любопытного эксперимента. 11 добровольцев из числа сов должны были в течение трех недель придерживаться инструкции по распорядку дня и образу жизни, в том числе вставать и ложиться за два-три часа до обычного времени, не пить кофе и кофеиносодержащие напитки после 15:00, регулярно питаться и ужинать не позже 19 часов. Столько же участников должны были придерживаться обычного режима.
По результатам эксперимента те участники, которые придерживались инструкции, смогли успешно сместить время отхода ко сну в среднем на 1,73 часа, а время пробуждения — на 1,92 часа, при этом без каких-либо изменений в продолжительности сна. Более того, в опросниках депрессии и стресса они набрали меньше баллов, чем до опыта. Также у них снизилась сонливость и улучшились показатели физической силы.
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