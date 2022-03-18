Более 3,2 миллиона человек покинули Украину, сообщили в ООН

«Последние данные насчитывают 3,27 миллиона беженцев. Это люди, которые покинули Украину с 24 февраля», — сказала она.
По ее словам, из общего числа беженцев 184 563 человека прибыли из Украины на территорию России. При этом почти 2 миллиона человек пришли в Польшу.
В Международной организации по миграции отмечают, что среди покинувших Украину 162 тысячи человек — иностранцы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.