Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полцены Хорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
12Весенний фестиваль Холи в Индии
8Названа «Мисс мира-2021»
16:01 (мск), источник: © РИА Новости

Более 3,2 миллиона человек покинули Украину, сообщили в ООН

ЖЕНЕВА, 18 мар — РИА Новости. Количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 3,2 миллиона человек, из них почти 185 тысяч пришли в Россию, сообщила на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту.

Источник: © РИА Новости

«Последние данные насчитывают 3,27 миллиона беженцев. Это люди, которые покинули Украину с 24 февраля», — сказала она.

По ее словам, из общего числа беженцев 184 563 человека прибыли из Украины на территорию России. При этом почти 2 миллиона человек пришли в Польшу.

В Международной организации по миграции отмечают, что среди покинувших Украину 162 тысячи человек — иностранцы.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

 Кадыров рассказал об операции по спасению российского спецназа на Украине
Украинский депутат: Зеленский сам подписал себе приговор
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Посольство РФ в США призвало американские СМИ объективно освещать события на Украине
Путин указал премьеру Израиля на варварскую акцию ВСУ в Донецке
Минобороны РФ предупредило о выводе из строя предприятий ОПК Украины в ответ на удар по Донецку
В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь