01:18 (мск), источник: Life.ru
Рогозин заявил, что российская миссия на Марс пройдёт без марсохода
По его словам, у России уже есть космодром, ракета-носитель, а создать посадочный модуль не составит труда.
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Работы по реализации российской миссии на Марс, которая заменит разрабатывавшуюся вместе с Европой программу «ЭкзоМарс-2022», начнутся в «Роскосмосе» уже в ближайшее время. Об этом журналистам рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Мы отвечаем перед нашей наукой, мы обязаны будем это повторить. <…> Мы приступим к тому, чтобы в ближайшее время развернуть работу по реализации марсианской миссии», — отметил он.
По словам Рогозина, у России есть и космодром, и ракета-носитель. Также «Роскосмос» в силах создать посадочный модуль аналогичный тому, что готовился под миссию «ЭкзоМарс-2022». При этом глава госкорпорации добавил, что в российской миссии на Красную планету, вероятно, не будет марсохода. По его мнению, специальный аппарат может быть заменён самим посадочным модулем.
«Нужен ли там некий марсоход? Я думаю, что он и не нужен, потому что сам посадочный модуль является научно-исследовательской станцией самостоятельной. И его будет достаточно для реализации этой миссии», — подчеркнул глава «Роскосмоса».
Ранее в ЕКА сообщили, что совет управляющих Европейского космического агентства считает невозможным в нынешних условиях продолжать сотрудничество в рамках российско-европейской миссии «ЭкзоМарс». В организации сообщили, что данное решение было принято на заседании совета управляющих в Париже. Также в ЕКА заявляли, что считают маловероятным запуск миссии «ЭкзоМарс» из-за санкций против РФ, введённых на фоне ситуации на Украине. В свою очередь Рогозин анонсировал, что «Роскосмос» самостоятельно запустит исследовательскую миссию на Марс после отказа ЕКА от участия в проекте.
Напомним, Запад начал вводить в отношении России санкции и прочие ограничения после начала «Операции Z» на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.