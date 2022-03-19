09:40 (мск), источник: РБК
Гинцбург заявил о скором начале испытаний «Спутника М» на детях
По словам главы центра им. Гамалеи, клинические испытания на детях в возрасте от 6 до 11 лет начнутся уже через несколько недель.
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Вакцинация детей в возрасте от 6 до 11 лет в рамках клинических исследований вакцины от COVID-19 «Спутник М» начнется примерно через две недели. Об этом «РИА Новости» сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Реально введение вакцин [детям 6−11 лет в рамках клинических исследований] начнется примерно через 2 недели», — сказал он.
В ноябре 2021 года Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, испытания которой ученые проводили с июля на базе 12 детских медучреждений Москвы. Вакцина создана на основе классического «Спутника V», применяемого для взрослых, однако его дозировка уменьшена в пять раз. Препарат состоит из двух компонентов, их необходимо вводить с интервалом в 21 день. Вакцинация подростков в Москве началась 31 января.
В то же время центр продолжал разработку вакцины для детей от 6 до 11 лет. В конце января Гинцбург объявил, что уже в феврале в России начнется отбор детей в возрасте 6−11 лет для исследования вакцины. В то же время ученый отмечал, что центр им. Гамалеи не обнаружил в Москве детей в возрасте от 6 до 11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом, поэтому детей без антител к COVID-19 для испытаний вакцины начнут искать «где-нибудь подальше от Москвы».
Как ранее поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, прививки от коронавируса детям будут делать с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.