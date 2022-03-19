Китай сообщил о первых двух смертях от COVID-19 за год

Китайские специалисты в пятницу выявили 2228 новых подтвержденных случаев заражения, из них 71 ввозной и 2157 локальных. Подобные высокие показатели в стране, где придерживаются политики «нулевой терпимости» к вирусу, фиксируют уже более недели, при том, что до этого столь высокие цифры были только в самом начале 2020 года, когда заболевание распространялось преимущественно в КНР и даже не была объявлена пандемия. В связи с быстрым распространением заболевания в ряде городов страны на локдаун закрыты целые районы.
Больше всего локальных случаев было зарегистрировано в провинции Цзилинь на северо-востоке страны, там за прошедшие сутки выявили 1674 заражения, 69 случаев выявлено в провинции Ляонин также на северо-востоке страны, 42 случая — в провинции Шаньдун на востоке, 22 — в провинции Ганьсу, 47 — в южной провинции Гуандун, 20 — в граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян, 11 — в провинции Шэньси. Также случаи COVID-19 были зарегистрированы в провинциях Юньнань, Чжэцзян, Хэбэй, Хэнань, в городах центрального подчинения Пекин, Шанхай, Тяньцзинь.
Вместе с тем в стране зафиксированы и довольно высокие показатели по бессимптомным случаям заражения, которые в Китае считают отдельно от подтвержденных. Так, за последние сутки в Китае выявили 1823 человека, у которых тест на коронавирус показал положительный результат, но никаких симптомов заболевания у них не наблюдается, из них 110 ввозных и 1713 локальных случаев.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 128 462 случая коронавирусной инфекции, 105 238 человек выздоровели, 18586 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 31 человек в тяжелом состоянии, 4638 умерли. Ввозных случаев — 16 759, из них выздоровели — 14 703 человека.
Отдельно в Гонконге, где в последние месяцы власти не могут справиться с пятой волной эпидемии, за все время выявлено 274 095 случаев (5401 человек скончался, 32467 выздоровели), в Макао — 82 (79 пациентов уже выписаны), на Тайване заразились 21 658 человек (853 скончались, 13 742 вылечились).