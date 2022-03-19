Вакцина «Конвасэл» универсальна, заявила Скворцова

Минздрав России в пятницу зарегистрировал вакцину «Конвасэл», разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства.
«“Омикрон-стелс”, который уже сейчас в Москве превалирует над ВА.1 омикроном, отличается на 28 мутаций. Эти мутации в основном находятся в S-белке и в неструктурных белках, они не затрагивают N-белок в тех блоках, которые используются для вакцины, поэтому вакцина будет точно так же эффективна, и мы видим это уже сейчас», — сказала Скворцова в эфире канала «Россия 24».
Она отметила, что в настоящее время вакцина выглядит универсальной, в дальнейшем ее будут проверять на практике.