Минздрав призвал не закупать лекарства впрок

«Компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается. В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает», — сказал Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее в России зафиксировали ажиотажный спрос на лекарства. Это произошло на фоне санкций в ответ на военную операцию на Украине. Также зарубежные фармацевтические компании приостановили инвестиции в Россию, в частности, такое решение приняли Novartis AG, Merck (MSD), Eli Lilly, Pfizer и Bayer.