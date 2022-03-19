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16:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав призвал не закупать лекарства впрок

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России нет проблем с жизненно необходимыми препаратами. Он также призвал людей не закупать препараты впрок на несколько месяцев.

Источник: Reuters

«Компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается. В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает», — сказал Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее в России зафиксировали ажиотажный спрос на лекарства. Это произошло на фоне санкций в ответ на военную операцию на Украине. Также зарубежные фармацевтические компании приостановили инвестиции в Россию, в частности, такое решение приняли Novartis AG, Merck (MSD), Eli Lilly, Pfizer и Bayer.

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