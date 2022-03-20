Жители Афин очистили памятник советским воинам от оскорбительных надписей

В субботу на этом монументе желтой краской неизвестными лицами было написано слово «Азов» и нарисована эмблема этого украинского ультраправового батальона.
Посольство РФ осудило в субботу осквернение памятника и потребовало от властей Греции сделать все, что необходимо для расследования этого варварского акта и наказания вандалов.
В субботу вечером активистами общественных организаций все надписи были смыты с монумента.
В воскресенье днем по призыву в соцсетях у памятника собрались неравнодушные жители Афин, представители ряда левых, общественных и антифашистских организаций, Всегреческой ассоциации дипломантов вузов бывшего СССР, которые тоже осудили осквернение памятника советским воинам и возложили к нему цветы. В манифестации приняли участие около 100 человек. Греческие полицейские, которые находились поблизости для обеспечения безопасности во время митинга, сообщили журналистам, что расследованием инцидента с осквернением монумента будет заниматься служба безопасности столичной области Аттика.
Компартия Греции (КПГ) и ее региональные парторганизации распространили заявление, в котором осудили «осквернение символикой фашистского батальона “Азов” памятника советским воинам в афинском районе Калитея».
«Памятник установлен в честь трех воинов Красной Армии, военнопленных, которые бежали из плена, вошли в состав и сражались на стороне 2-го батальона Калитеи Народно-освободительной армии Греции (ЭЛАС), однако летом 1944 года они попали в ловушку, были схвачены и казнены нацистами и их пособниками вместе с 14 бойцами ЭЛАС и еще восемью борцами в местечке Агия Элеуса», — отмечается в документе.
Говоря о надписи «Азов» и эмблеме этого ультраправого батальона, нарисованной в субботу на памятнике, КПГ подчеркнула, что «эти убогие действия фашистов, которые нашли возможность выбраться из своих нор, не могут стереть историю, как и тот факт, что на протяжении 70 лет народы России, Украины и окружающих их областей жили как братья, развивались и победили нацизм и фашизм».
Монумент работы известного российского скульптора Вячеслава Клыкова, изображающий павшего советского солдата с зажатой винтовкой в руках и оплакивающую его мать-гречанку, был установлен в Афинах в 2005 году в парке у центрального проспекта Сингру в райне Калитея. Памятник был посвящен большому количеству советских солдат и офицеров, которые бежали из нацистского плена и сражались в годы Второй мировой войны в греческих партизанских отрядах. Ежегодно на 9 мая представители посольства России, военного атташата, организаций соотечественников, а также местных властей возлагают к этому монументу венки и цветы.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.