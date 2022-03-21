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11:05 (мск), источник: RTVi

Археологи обнаружили пять древних гробниц около Каира

Археологи обнаружили пять гробниц в древнем некрополе в Саккаре недалеко от Каира. Об этом сообщает агентство Reuters cо ссылкой на египетское Министерство туризма и древностей. Внутри усыпальниц ученые обнаружили хорошо сохранившиеся фрески, небольшие статуэтки, керамику, а также каменные и деревянные саркофаги.

Источник: Reuters

Гробницы предположительно принадлежат высокопоставленным чиновникам Древнего царства и Первого промежуточного периода и датируются 2700 годом до нашей эры.

Обнаруженные погребальные помещения богато украшены. Стены расписаны иероглифами и изображениями священных животных и предметов, которые, согласно верованиям древних египтян, могли бы понадобиться усопшим в загробном мире.

По словам главы Высшего совета по древностям Мостафы Вазири, археологические работы в Саккаре начались еще в сентябре 2021 года. Он добавил, что археологи планируют продолжать раскопки и рассчитывают найти в этом районе еще больше гробниц.

Некрополь в Саккаре находится недалеко от ступенчатой пирамиды Джосера и недалеко от пирамиды короля Менренре I. Рядом располагаются знаменитые пирамиды Гизы и руины столицы Древнего царства — Мемфиса. В 1979 году некрополи Саккары, Абусира, Дахшура и Гизы были включены ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия.

Саккара уже не первый год служит источником крупных археологических открытий. Так, в сентябре 2020 года в древнем некрополе нашли 27 саркофагов, возраст которых превышает 2,5 тысячи лет.

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