Археологи обнаружили пять древних гробниц около Каира

Гробницы предположительно принадлежат высокопоставленным чиновникам Древнего царства и Первого промежуточного периода и датируются 2700 годом до нашей эры.
Обнаруженные погребальные помещения богато украшены. Стены расписаны иероглифами и изображениями священных животных и предметов, которые, согласно верованиям древних египтян, могли бы понадобиться усопшим в загробном мире.
По словам главы Высшего совета по древностям Мостафы Вазири, археологические работы в Саккаре начались еще в сентябре 2021 года. Он добавил, что археологи планируют продолжать раскопки и рассчитывают найти в этом районе еще больше гробниц.
Некрополь в Саккаре находится недалеко от ступенчатой пирамиды Джосера и недалеко от пирамиды короля Менренре I. Рядом располагаются знаменитые пирамиды Гизы и руины столицы Древнего царства — Мемфиса. В 1979 году некрополи Саккары, Абусира, Дахшура и Гизы были включены ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия.
Саккара уже не первый год служит источником крупных археологических открытий. Так, в сентябре 2020 года в древнем некрополе нашли 27 саркофагов, возраст которых превышает 2,5 тысячи лет.