01:00 (мск), источник: Известия
Номер на подмену: в России появится общая система блокировки спама
Насколько она будет эффективна и как граждане смогут ее использовать.
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Новая система блокировки спам-звонков и SMS может заработать в России к 1 июня, выяснили «Известия». Предполагается, что абонент сможет оставить жалобу на рекламу, поступившую без его согласия, на сайте ФАС или своего оператора. В течение 72 часов номер будет заблокирован в общей системе. Информацию подтвердили в ФАС. Там рассказали, что ведомство получает большое количество жалоб на спам. Такая система будет эффективна, однако стоит проверять обращения, чтобы клиенты блокировали только авторов рассылок, отметили эксперты. Для этого можно подключить анализ статистики звонков и робота-фильтра, уточнили специалисты.
Блок по запросу
Антимонопольная служба получает большое количество жалоб граждан на новый вид спам-звонков из-за рубежа с использованием подменных номеров, рассказали «Известиям» в ФАС. Там подтвердили, что в ближайшее время появится новая система защиты россиян от спама. На сайтах четырех операторов (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2) и ведомства клиенты смогут подать жалобу на звонок или SMS-рекламу, поступившую без согласия абонента.
Планируется, что потребитель оперативно получит ответ от своего оператора, а номер, с которого поступил спам, в течение 72 часов будет заблокирован всеми компаниями, подключенными к системе.
— Для более эффективной работы по защите граждан от нежелательной рекламы необходима совместная работа с операторами сотовой связи. Мы уже договорились о том, как будет работать этот сервис, — сообщила заместитель руководителя ФАС Карина Таукенова.
Операторы мобильной связи сейчас создают форму обратной связи для абонентов. Она позволит всей «большой четверке» обмениваться информацией, оперативно анализировать подозрительные номера на предмет дальнейшей блокировки спам-звонков и нежелательных рассылок, рассказали в пресс-службе «Билайна». Там ожидают, что сервис сбора и обработки обратной связи будет запущен к 1 июня, если на это не повлияют внешние обстоятельства.
Клиенты уже могут обратиться в кол-центр по поводу спам-звонка, и заявление будет рассмотрено в течение 72 часов, однако по результатам сотрудничества с ФАС появится новый способ подачи жалобы через специальную форму на сайте оператора, отметили в пресс-службе Tele2. Там подтвердили появление нового вида голосового спама, который поступает из-за границы. Он становится дополнительным фактором тревоги для людей и несет риск финансовых потерь. В компании пытаются распознавать такие вызовы по массовости обзвона, продолжительности разговора и реакции на них клиента, а также призывают абонентов самостоятельно вносить такие номера в черный список, рассказали в Tele2.
В 2021 году в МТС и «Мегафон» запустили свои сервисы защиты абонентов от спама, за это время было заблокировано 272 млн таких звонков, сообщили в антимонопольной службе. В «Билайне» и Tele2 аналогичные системы начнут работать во втором квартале 2022-го.
Этот сервис работает на основе аналитических алгоритмов и автоматически перенаправляет нежелательные вызовы в специальный голосовой ящик, сообщили в пресс-службе «Мегафона». Там отметили, что такое решение позволило снизить количество жалоб на спам в 1,5 раза, сейчас компания обрабатывает около 50 млн нежелательных вызовов в месяц.
При этом новая система, которая позволит принимать жалобы абонентов на несанкционированную рекламу на сайте ФАС и операторов, поможет эффективнее бороться со спамом, добавили в «Мегафоне» и МТС.
Системный подход
Раньше абонентам приходилось самостоятельно блокировать номер, с которого поступал спам. Теперь же, когда информация будет доходить до четырех крупнейших операторов, эта система станет гораздо более эффективной, сказал руководитель аналитического центра, компания Zecurion Владимир Ульянов. По его мнению, стоит предусмотреть проверку таких обращений, чтобы не столкнуться со злоупотреблениями, поскольку абоненты могут жаловаться, например, на конкурентов или других граждан, чтобы их блокировали.
Стоит вносить номера в систему только после определенного количества обращений от разных клиентов и желательно из разных регионов, а также предусмотреть механизм для разблокировки, отметил эксперт. Операторы могут и проверять спам по статистике: например, если с одного номера сделано большое количество звонков и они крайне непродолжительны, скорее всего, это реклама или мошенники.
По словам Владимира Ульянова, самые массовые спам-звонки будут достаточно быстро блокироваться. Кроме того, выявленные звонки из отдельных сервисов операторов следует добавлять в общую систему.
Интеграция этой системы для четырех операторов — процесс недолгий, однако потребуется время для адаптации населения и создания привычки, заметил руководитель отдела отраслевой экспертизы Softline Максим Хараск. Он добавил: если заблокировать основные сервисы по рассылке и обзвону, то количество спама уменьшится в разы. Также до того, как человек возьмет трубку, на звонок может ответить робот-фильтр. Так многие спам-рассылки будут определены и заблокированы на первом гудке. Искусственный интеллект способен помогать и обучаться выявлению таких номеров, пояснил эксперт.
Мария Колобова