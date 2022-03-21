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04:44 (мск), источник: © РИА Новости

Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, заявил Гинцбург

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, во многих странах наоборот начинается новая волна, а в России пока и при старой волне в день умирает более 400 человек, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Источник: © РИА Новости

«Во многих странах мира наоборот начинается новая волна. Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирает более 400 человек. От какого еще заболевания в день умирает столько», — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос заканчивается ли пандемия коронавируса.

В Китае, по данным на 15 марта, за сутки было выявлено 3602 случая коронавирусной инфекции, из них 3507 локальных и 95 ввозных, следует из заявления государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Подобных высоких показателей в стране, где придерживаются политики «нулевой терпимости» к вирусу, не фиксировали с начала 2020 года, когда заболевание распространялось преимущественно в КНР и даже не была объявлена пандемия. В связи с быстрым распространением заболевания в ряде городов страны на локдаун закрыты целые районы.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на воскресенье, за сутки в РФ выявлено 31 035 случаев COVID-19, скончались 434 человека, госпитализированы — 2551, выздоровели — 74 675 человек.

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