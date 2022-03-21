Российские киносети заморозят цены на билеты

Гендиректор «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил, что главной задачей остается сохранить кино «доступным и актуальным». Из-за остановки проката голливудских фильмов в России решили показывать блокбастеры Болливуда, фильмы из Южной Кореи и Латинской Америки. В расписании на март уже представлено свыше 70 фильмов из более чем 15 стран.
«Мы работаем как с дистрибуторами, так и с правообладателями, к примеру “Мосфильмом”, над развитием альтернативного предложения. На Болливуд в кинотеатрах когда-то стояли очереди, что говорит об интересе к этому контенту», — рассказала президент киносети «Каро» Ольга Зинякова.
На фоне начавшейся 24 февраля российской военной операции на Украине Warner Bros., Walt Disney, Sony отказались от проката своих фильмов в России. Из-за этого в первой половине марта выручка объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» упала вдвое, снизилась и посещаемость кинотеатров по всей стране. По мнению экспертов, спасти отрасль от краха может только возвращение иностранного кино.