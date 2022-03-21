ВС признал незаконными ограничения магазинов на возврат подарочных карт

Верховный суд России признал незаконными ограничения магазинов на возврат денег за подарочный сертификат. Информация о решении ВС размещена в картотеке арбитражных дел.
«Отменить решение суда первой инстанции и постановление суда кассационной инстанции», — сказано в определении Верховного суда.
Таким образом, суд удовлетворил жалобу Роспотребнадзора к компании «АромаЛюкс», которая управляет магазинами «Рив Гош».
В ведомство обратилась покупательница, которая при посещении магазина выяснила, что нужного ей товара в нем нет, и попросила вернуть деньги за подарочную карту.
Согласно материалам дела магазин отказал покупательнице, поскольку по его внутренним правилам уплаченные за подарочные сертификаты средства возврату не подлежат.
Роспотребнадзор по Кемеровской области удовлетворил обращение покупательницы, обязал «АромаЛюкс» устранить нарушения и оштрафовал магазин на 10 тыс. руб. на основании ущемления продавцом прав покупателя (ч. 2 ст. 14.8 КоАП).
Компания обжаловала решение Роспотребнадзора в Арбитражном суде Санкт-Петербурга, который отменил решение ведомства. Следующие две инстанции оставили решение суда в силе, согласившись с тем, что подарочный сертификат — это не товар, а особый вид гражданско-правовых отношений, который не предусматривает возврата средств.