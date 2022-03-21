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10:20 (мск), источник: РАПСИ

Москалькова назвала «неохолокостом» беспрецедентную русофобию

МОСКВА, 21 мар — РАПСИ. Ущемление прав россиян за границей достигло настолько беспрецедентных масштабов, что это явление можно назвать «неохолокостом», заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и напомнила, что 21 марта — день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

Источник: РИА "Новости"

«Мы наблюдаем по всему миру беспрецедентное ущемление прав русских людей по признаку национальности. Страны рвут культурные связи и даже отказываются от величайших представителей мировой культуры, таких как Гергиев, Нетребко; отвратительное изгнание наших паралимпийцев, людей особой силы духа; русским детям за границей не дают учиться, отчисляют из университетов студентов; русским запрещают посещать рестораны, отказывают в медицинской помощи», — написала омбудсмен на свой странице в социальной сети.

По ее словам, масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать новым неохолокостом. «Когда все направлено на то, чтобы растоптать нашу культуру, традиции, человека самого как такового. Подлинное расчеловечивание», — пояснила Москалькова. Она отметила, что эта тенденция началась не сегодня.

«Горько было видеть непрекращающиеся годами нарушения прав русского и русскоязычного населения на территории современной Украины, в которой попирались основополагающие права человека, свобода слова и выражения мнений, право пользоваться родным языком. Несмотря на политизацию правозащитной повестки, наш голос слышен и поддерживается на международной арене: Верховный комиссар ООН, канцлер Германии, Чешский омбудсмен, лидер Движения социалистов Сербии, Президент Турции и многие другие осуждают и призывают прекратить русофобию! Пусть свобода самореализации будет у каждого, независимо от расы, ведь солнце светит для всех одинаково. Верю в добро и справедливость!» — заключила Москалькова.

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