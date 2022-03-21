Ведущий Первого канала Клейменов сравнил Овсянникову с Иудой за плакат об Украине в прямом эфире программы «Время»

Ведущий Первого канала Кирилл Клейменов осудил журналистку Марину Овсянникову за ее появление с плакатом против спецоперации на Украине в прямом эфире программы «Время». По мнению Клейменова, редактор Первого канала заранее планировала свою выходку и поступила предательски по отношению к родине и коллегам.
«Через считанные минуты эта картинка была уже во всех ведущих западных СМИ. Это не метафора. Вот, сами видите. А у входа в телецентр стоял адвокат женщины с плакатом. Тоже через считанные минуты. До этого, по нашим данным, Марина Овсянникова говорила с английским посольством», — приводит Первый канал слова ведущего.
Клейменов отметил, что его речь об Овсянниковой отнюдь не следует причислять «к шпиономании», поскольку такими вещами «пусть специально обученные люди занимаются». Журналист также подчеркнул, что привык называть вещи своими именами и отделять эмоции человека от холодного расчета и загодя спланированной акции.
«Эмоциональный порыв — это одно. А предательство — совсем другое. И когда человек предает свою страну и заодно всех нас, людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет, предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус — кстати, чтобы и предыдущего не лишиться, акцию женщина с плакатом приурочила точно к получению очередной зарплаты, — так вот предательство — это всегда личный выбор человека. От него не убережешь, как известно», — считает Клейменов.
Он добавил, что «назвать вещи своими именами обязательно надо». «А то ведь если бы известный поступок за 30 сребреников назвали порывом души, глядишь, мировая история пошла бы иначе. На всякий случай желаю всем здоровья. Всем без исключения. Даже предателям. Им и так с этим грузом жить дальше», — заключил ведущий Первого канала.
Вечером 14 марта в эфире программы «Время» в кадре появилась Марина Овсянникова с плакатом. Она вбежала в студию, когда ведущая Екатерина Андреева читала новости. На плакате были написаны призывы против спецоперации РФ на Украине.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев полагает, что Овсянникова «нарушила все, что можно нарушить на своей работе». Соловьев допустил, что Овсянникову ожидает увольнение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал появление Овсянниковой в прямом эфире хулиганством.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что правоохранители должны «по всей строгости» рассмотреть дело Овсянниковой. Он считает поступок журналистки гнусным. Володин обратил внимание на англоязычный заголовок плаката, который держала Овсянникова. По словам Володина, данный заголовок с критикой спецоперации «был адресован западному зрителю».
Суд 15 марта признал Овсянникову виновной в организации несогласованной акции. Протокол на женщину составили не за появление с плакатом в прямом эфире Первого канала, а за видеообращение с осуждением операции на Украине. Овсянникова была оштрафована на 30 тысяч рублей. Также редактор уволилась по собственному желанию «в связи с несогласием с редакционной политикой канала».
Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Овсянниковой на наличие в ее действиях состава преступления по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее пообещал предоставить журналистке в случае необходимости политическое убежище. Макрон говорил, что желает как можно быстрее «получить полную ясность в отношении личной ситуации Марины Овсянниковой и ее способности продолжать свою работу». Но журналистка заверила, что намерена остаться в России. Овсянникова призналась, что «крайне обеспокоена своей безопасностью» и «совершенно не чувствует себя героем».