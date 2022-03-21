Песков: мир столкнулся с беспрецедентным навязыванием ненависти ко всему русскому

«Очевидно одно, что ситуация, с который мы сталкиваемся, беспрецедентна с точки зрения навязывания абсолютной ненависти ко всему русскому, будь то российские представительства, российские граждане, иностранные граждане — русские по происхождению или языку», — сказал Песков.
Он добавил, что сейчас возникают ситуации, связанные с ненавистью, притеснениями и даже ситуации, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни. Пресс-секретарь отметил, что складывающиеся беспрецедентные условия требуют беспрецедентных решений.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ущемление прав русских людей по национальному признаку наблюдается по всему миру и масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это можно назвать неохолокостом, когда все направлено на то, чтобы растоптать культуру и человека. Офис омбудсмена опубликовал заявление, приуроченное ко Дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.