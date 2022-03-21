Семье погибшего на Украине Гаджимагомедова вручили звезду Героя

«Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в Махачкале вручил звезду Героя России родителям и вдове гвардии старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова», — говорится в сообщении.
Евкуров отметил, что совершенный Гаджимагомедовым в молодом возрасте подвиг станет примером героизма для подрастающего поколения молодых людей, которые в дальнейшем посвятят себя защите Родины.
«От имени министра обороны РФ, начальника Генерального штаба, коллегии министерства обороны, всех наших боевых друзей выражаю искренние соболезнования родным и близким» — сказал Евкуров.
Он поблагодарил всех, кто «воспитал этого мужественного парня» — его родителей, дядьев и братьев, а также старшее поколение, и отметил, что «человек такого уровня, такого масштаба сам по себе не появляется».
Евкуров выразил надежду, что Гаджимагомедов «не просто вошел в историю, ушел в вечность», и на его примере тысячи молодых ребят по всей России будут выбирать профессию «самую нужную, мужественную, важную профессию — родину защищать».
Глава Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, отметил, что героизм Гаджимагомедова шел от сердца, от любви к своей родной земле и основывался на высоких, моральных ценностях, которые дороги для дагестанца.
«На таких высоких, пронзительных примерах, как Нурмагомед, мы вновь убеждаемся в значимости воспитания, которое дала ему семья, и понимаем, как важно с детства привить ребенку чувство долга, готовность помочь ближнему, патриотизм, вырастить честных, неравнодушных и добрых людей», — сказал Меликов.
Гаджимагомедов в первые дни спецоперации был заброшен в тыл в составе десантно-штурмовой бригады для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящего по силам противника, он решил принять огонь на себя. Старший лейтенант получил тяжелое ранение, но отстреливался до последнего боеприпаса. Оставшейся гранатой Гаджимагомедов подорвал себя и пытавшихся схватить его неонацистов. Был удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно 3 марта указом президента.