Таиланд отменил для туристов ПЦР-тесты

Новое правило будет действовать во всех схемах въезда — Test & Go, «Песочница» и Alternative Quarantine (для туристов без вакцины). С 1 апреля также с семи до пяти дней сократится срок карантина. Остальные условия въезда остаются без изменений.
Однако в планах уже с 1 мая еще больше ослабить коронавирусные ограничения. Например, заменить ПЦР-тест по прибытии на экспресс (АТК) тест. В случае успешной реализации программы с 1 июля все ограничения, связанные с коронавирусом, будут отменены.
Представители туроператоров заявили, что изменение положительное, но вряд ли сейчас мотивирует россиян массово покупать путевки в Таиланд. Это связано с тем, что большинство туристов заняли выжидательную позицию из-за текущей ситуации в мире.
16 марта во Вьетнаме отменили ограничения для прибывающих в страну туристов, введенные в связи с новой коронавирусной инфекцией. В частности, теперь в стране отменяется карантин для прибывающих из других государств иностранцев, а также отменено требование о предъявление вакцинного паспорта. Единственным требованием для иностранцев теперь остается необходимость предъявить негативный тест на COVID-19.