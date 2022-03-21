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15:42 (мск), источник: Газета.Ру

Таиланд отменил для туристов ПЦР-тесты

Таиланд с 1 апреля отменяет для всех туристов требование ПЦР-тестов в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на результаты брифинга CCSA (таиландского Центра управления ситуацией с COVID-19).

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Источник: Reuters

Новое правило будет действовать во всех схемах въезда — Test & Go, «Песочница» и Alternative Quarantine (для туристов без вакцины). С 1 апреля также с семи до пяти дней сократится срок карантина. Остальные условия въезда остаются без изменений.

Однако в планах уже с 1 мая еще больше ослабить коронавирусные ограничения. Например, заменить ПЦР-тест по прибытии на экспресс (АТК) тест. В случае успешной реализации программы с 1 июля все ограничения, связанные с коронавирусом, будут отменены.

Представители туроператоров заявили, что изменение положительное, но вряд ли сейчас мотивирует россиян массово покупать путевки в Таиланд. Это связано с тем, что большинство туристов заняли выжидательную позицию из-за текущей ситуации в мире.

16 марта во Вьетнаме отменили ограничения для прибывающих в страну туристов, введенные в связи с новой коронавирусной инфекцией. В частности, теперь в стране отменяется карантин для прибывающих из других государств иностранцев, а также отменено требование о предъявление вакцинного паспорта. Единственным требованием для иностранцев теперь остается необходимость предъявить негативный тест на COVID-19.

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