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17:10 (мск), источник: Моя Планета

Почему у мальчиков «ломается» голос, а у девочек нет?

Можно ли ускорить процесс?

Источник: solhaugfoto/СС0

В раннем детстве высота голоса и у мальчиков, и у девочек примерно одинаковая, но в период полового созревания, то есть примерно с 13 до 15 лет, она меняется. Иногда возрастные рамки сдвигаются, и начало «ломки» происходит в десять или одиннадцать, а голос остается относительно нестабильным до двадцати. Это нормальный физиологический процесс.

Нина Болотова
заслуженный врач России, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней детской эндокринологии и диабетологии Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского

«Ломка» голоса — это вторичный половой признак, который характерен для мальчиков. Во время полового созревания в их организме усиливается синтез тестостерона — мужского полового гормона. За счет этого мальчики начинают быстрее расти, у них увеличиваются половые органы, мышцы, начинают расти усы и борода. Последним меняется голос.

У девочек тестостерона в организме меньше, и в 9−12 лет у них синтезируются в большем количестве другие половые гормоны — эстрогены. Поэтому признаки созревания тоже другие: увеличивается грудь, появляются волосы в интимных местах, и наконец, начинаются месячные.

Как правило, и у мальчиков, и у девочек эти изменения появляются с разницей примерно в полгода. Иногда процесс происходит чуть быстрее или на него, напротив, требуется чуть больше времени.

Анастасия Веткина
оперная певица, преподаватель по вокалу

Считать, что голос меняется только у мальчиков, не совсем верно. У девочек изменения тоже происходят, просто они не так заметны. Причина в том, что во время полового созревания у мальчиков хрящи гортани увеличиваются в 1,5−2 раза, а у девочек — всего на треть.

Чаще всего «ломка» голоса доставляет проблемы поющим детям. В «переломный» период у мальчиков бывают слышны «петухи», а после окончания изменений голос понижается на октаву. Если раньше мальчик пел альтом, может перейти на бас, баритон или тенор. У девочек голос после «ломки» может стать как выше, так и ниже, но ненамного. Поэтому разницу мы чаще всего не слышим, и «ломка» голоса ассоциируется у нас с мальчиками.

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