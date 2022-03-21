Необычная овощерезка найдена за 750 рублей Никто не захочет занимать полезное пространство кухни бесполезными гаджетами. Поэтому остановите свой выбор на многофункциональных инструментах
Фоторепортажи
8В Японии произошло сильное землетрясение
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
16:57 (мск), источник: © РИА Новости

Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

Решение начнут исполнять немедленно, отметил суд.

Генпрокуратура объяснила иск желанием оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Так, Instagram проигнорировал более 4,5 тысяч требований об удалении фейков о спецоперации России на Украине и призывы к несанкционированным митингам.

По мнению прокуроров, экстремистская информация угрожает как отдельным людям, там и обществу в целом. Компания, подчеркивает Генпрокуратура, нарушает собственные правила, разрешая призывы к убийствам российских военных.

Во время загрузки произошла ошибка.

В свою очередь представитель Meta возражала, что российские пользователи рассчитывают на эти площадки как платформу для общения. Информация, вызвавшая претензии, составляет лишь ничтожную часть от общего потока, а за нарушения компания уже выплатила штрафы.

При этом в случае блокировки станет недоступной огромное количество «непротиворечивой информации», подчеркнули в Meta.

Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, «но не против гражданского населения РФ».

После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.

Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta «не потерпит русофобии».

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.

А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Арабские нефтяники готовы уничтожить США
В конгрессе США призвали не помогать Украине из-за нацистов
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь