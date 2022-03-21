Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм

Решение начнут исполнять немедленно, отметил суд.
Генпрокуратура объяснила иск желанием оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Так, Instagram проигнорировал более 4,5 тысяч требований об удалении фейков о спецоперации России на Украине и призывы к несанкционированным митингам.
По мнению прокуроров, экстремистская информация угрожает как отдельным людям, там и обществу в целом. Компания, подчеркивает Генпрокуратура, нарушает собственные правила, разрешая призывы к убийствам российских военных.
В свою очередь представитель Meta возражала, что российские пользователи рассчитывают на эти площадки как платформу для общения. Информация, вызвавшая претензии, составляет лишь ничтожную часть от общего потока, а за нарушения компания уже выплатила штрафы.
При этом в случае блокировки станет недоступной огромное количество «непротиворечивой информации», подчеркнули в Meta.
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, «но не против гражданского населения РФ».
После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta «не потерпит русофобии».
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.
А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.