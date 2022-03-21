17:46 (мск), источник: © РИА Новости
Минпромторг заверил, что дефицита офисной бумаги в России не будет
Дефицита офисной бумаги в РФ не будет, поставки стабилизируются в течение недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Дефицита офисной бумаги в РФ не будет, поставки стабилизируются в течение недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
«С учетом введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов, на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизацию с поставкой бумаги в течение недели», — отметили в Минпромторге.
«Ещё раз подчеркиваем, что отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет», — добавили в министерстве.
Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов ранее заявлял РИА Новости, что никакого дефицита ни офисной, ни туалетной бумаги, ни бумаги для газет и журналов, ни бумажных полотенец в стране не возникнет. При этом он уточнил, что производители и ритейл, как правило, «накручивают цены» в случае усугубления логистических проблем.
Ранее россияне в соцсетях жаловались на резкий рост цен (+300%) на офисную бумагу в магазинах.