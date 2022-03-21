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17:46 (мск), источник: © РИА Новости

Минпромторг заверил, что дефицита офисной бумаги в России не будет

Дефицита офисной бумаги в РФ не будет, поставки стабилизируются в течение недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Дефицита офисной бумаги в РФ не будет, поставки стабилизируются в течение недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.

В министерстве подчеркнули, что рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивается отечественными производителями. В настоящее время в стране работают три крупных предприятия, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны.

«С учетом введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов, на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизацию с поставкой бумаги в течение недели», — отметили в Минпромторге.

«Ещё раз подчеркиваем, что отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет», — добавили в министерстве.

Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов ранее заявлял РИА Новости, что никакого дефицита ни офисной, ни туалетной бумаги, ни бумаги для газет и журналов, ни бумажных полотенец в стране не возникнет. При этом он уточнил, что производители и ритейл, как правило, «накручивают цены» в случае усугубления логистических проблем.

Ранее россияне в соцсетях жаловались на резкий рост цен (+300%) на офисную бумагу в магазинах.

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