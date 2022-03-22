10:43 (мск), источник: Аргументы и факты
Может ли поменяться группа крови и в каких случаях?
На форумах в интернете можно найти сообщения о том, что у кого-то поменялась группа крови в силу тех или иных причин. Врачи рассказывают, возможно ли это.
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Такие параметры крови, как группа и резус-фактор, считаются незыблемыми и неизменяемыми. Однако врачи отмечают, что бывают нюансы. Так может ли поменяться группа крови у человека?
Кровь — это жидкая биологическая система, которая обеспечивает абсолютно все жизненно важные процессы в организме, говорит к. м. н., врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров. Она выполняет следующие функции:
Группа крови и резус-фактор — это константная (постоянная) величина, подчеркивает Азизхон Аскаров.
«За открытие групп крови австрийский учёный Карл Ландштейнер получил Нобелевскую премию в 1930 году. В течение жизни изменение группы крови и резус-фактора невозможно, так как эти два показателя закладываются ещё до рождения человека, во внутриутробном периоде. Затем костный мозг пожизненно вырабатывает генетически закодированный набор красных клеток, несущих определенную группу крови. Если человеку было проведено переливание крови или ее компонентов, группа крови тоже не изменится. Каждый человек является носителем определенной группы крови с рождения, и этот параметр является неизменным в течение всей жизни», — поясняет трансфузиолог Мария Рудницкая.
Однако есть редкие исключения из правил. Например, при тяжёлом иммунном резус-конфликте в период беременности, когда у резус-отрицательной женщины развивается резус-положительный плод, чтобы спасти жизнь будущему ребёнку, ему внутриутробно переливают одноименную с матерью группу крови. «В таких случаях возможно изменение резус-фактора (но не группы крови), и возрастают шансы на вынашивание и рождение здорового ребёнка. В противном случае, возникает тяжёлая форма гемолитической болезни новорождённых с риском гибели плода (поражение головного мозга и ядерная желтуха)», — поясняет Азизхон Аскаров.
Технология, отмечает специалист, выполняется по строгим показаниям в высокоспециализированном перинатальном центре. Группа крови и резус-фактор всегда строго учитываются при переливании крови и её компонентов, трансплантации органов и тканей.