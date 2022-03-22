10:46 (мск), источник: N + 1
Зоологи впервые за сто с лишним лет услышали голос южноамериканской жабы
Она напоминает тихий стрекот сверчка.
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Южноамериканская жаба Rhinella festae более ста лет считалась немой. Однако зоологам из Испании и Эквадора удалось услышать и записать голос самца этого вида. Он напоминает тихий стрекот кузнечика. Как отмечается в статье для журнала Neotropical Biodiversity, открытие поможет больше узнать об этом малоизученном виде амфибий.
Многие лягушки, жабы и другие бесхвостые амфибии привлекают партнеров и отгоняют соперников с помощью звуков. Сигналы, которые они издают, очень разнообразны: от привычного нам кваканья до писка, хрюканья и рева. Впрочем, есть среди бесхвостых амфибий и безголосые виды, которые никаких звуков не производят и общаются с сородичами иными способами, например, с помощью визуальных демонстраций.
Одним из таких видов долгое время считалась жаба Rhinella festae, которая обитает в тропических лесах Эквадора и Перу и достигает всего 45−68 миллиметров в длину. Этот вид, родственный печально известной жабе ага (R. marina), был впервые описан в 1904 году.
Опровергнуть это устоявшееся мнение удалось зоологам Диего Батайясу (Diego Batallas) из Университета Комплутенсе в Мадриде и Хорхе Брито (Jorge Brito) из Национального института биоразнообразия в Кито. В ноябре 2016 года Брито поймал в тропическом лесу в эквадорской провинции Морона-Сантьяго самца R. festae и отнес его в лабораторию в полевом лагере. Спустя несколько часов жаба, сидевшая в полиэтиленовом пакете, неожиданно издала тихий звук, напоминающий стрекот сверчка. При этом ее горло немного колебалось.
Батайяс и Брито записали и проанализировали голос жабы. Судя по всему, они услышали сигнал, которым самцы привлекают самок. Впрочем, исследователи отмечают, что в дикой природе R. festae могут издавать не совсем такие звуки, как пойманный самец. Как бы то ни было, это первое более чем за сто лет доказательство, что R. festae не безголосы. Вероятно, до сих пор зоологи не слышали сигналов этого вида только потому, что они очень тихие.
По словам Батайяса и Брито, способность издавать звуки без горлового мешка-резонатора — не уникальная черта R. festae. Существуют и другие виды лягушек и жаб, которые поют без него. Например, южноамериканский узкорот Chiasmocleis antenori считался немым, поскольку у него нет горлового мешка. Тем не менее, он умеет издавать звуки.
Хотя R. festae не относится к видам на грани исчезновения, в Эквадоре она встречается не слишком часто.
Ранее мы рассказывали о том, как самки пастушьих квакш (Hyla cinerea) научились «глушить» голоса других видов лягушек, чтобы лучше различать брачные призывы сородичей. Для этого они используют наполненные воздухом и резонирующие легкие, которые передают звуки на барабанные перепонки и тем самым снижают амплитуду их колебаний в диапазоне от 1400 до 2200 герц. Именно на этих частотах поют другие виды амфибий, которые соседствуют с пастушьими квакшами.
Сергей Коленов