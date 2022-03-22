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11:36 (мск), источник: © РИА Новости

Росфинмониторинг напомнил об ответственности за помощь Украине

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Росфинмониторинг напомнил, что финансовая и иная помощь Украине влечет в России до 20 лет колонии, финансирование нацбатальонов — до 10 лет.

Источник: © РИА Новости

«Оказание финансовой, материально-технической и иной помощи Украине, в том числе ВСУ, влечет уголовную ответственность по статье 275 УК РФ “Государственная измена”, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы… Финансирование националистических батальонов и организаций может грозить наказанием вплоть до 10 лет лишения свободы», — говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Добавляется, что финансирование террористических организаций подпадает под часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ — от 8 до 15 лет лишения свободы.

Уточняется, что оказание помощи мирным жителям, находящимся на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, не является нарушением закона.

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