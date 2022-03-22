Росфинмониторинг напомнил об ответственности за помощь Украине

«Оказание финансовой, материально-технической и иной помощи Украине, в том числе ВСУ, влечет уголовную ответственность по статье 275 УК РФ “Государственная измена”, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы… Финансирование националистических батальонов и организаций может грозить наказанием вплоть до 10 лет лишения свободы», — говорится в сообщении Росфинмониторинга.
Добавляется, что финансирование террористических организаций подпадает под часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ — от 8 до 15 лет лишения свободы.
Уточняется, что оказание помощи мирным жителям, находящимся на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, не является нарушением закона.