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14:23 (мск), источник: ТАСС

Минздрав заявил, что контролирует ситуацию с препаратами в России

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минздрав России совместно с Росздравнадзором контролируют ситуацию с лекарственными препаратами в стране, большинство лекарств имеют аналоги. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе министерства.

Источник: Reuters

Ранее «Ведомости» со ссылкой на результаты исследований сообщества «Врачи.рф» сообщили, что врачи столкнулись в своей практике с дефицитом более чем 80 препаратов. В том числе речь идет о противовоспалительных препаратах, гастроэнтерологических, противоэпилептических, противосудорожных препаратах, а также антидепрессантах и антипсихотиках.

«У большинства препаратов есть аналоги с тем же действующим веществом в различных лекарственных формах как российского, так и иностранного производства. Ситуация с поставками лекарств находится на постоянном контроле Минздрава России и Росздравнадзора». — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, производство и поставки жизненно важных препаратов также продолжаются.

«Сложности с логистикой были вызваны необоснованным ажиотажным спросом в аптечном сегменте, который идет на спад. При этом имевшее место в предыдущие годы сокращение поставок препаратов по отдельным торговым наименованиям никак не связано с какими-либо санкционными ограничениями. Например, препарат с торговым наименованием “Солу-кортеф” (международное непатентованное наименование (МНН): гидрокортизон) не вводился в гражданский оборот производителем в 2021 и 2022 годах», — сказано в сообщении.

Кроме того, Росздравнадзором получены письма о прекращении поставок лекарственных препаратов держателями регистрационных удостоверений: «Беталок» (МНН: метопролол), раствор — поставки прекращены производителем с мая 2020 года; «Медрол» компании Pfizer (МНН: метилпреднизолон), таблетки по 4 мг и 32 мг — поставки прекращены с 2021 года; «Метипред» компании Orion (МНН: метилпреднизолон), лиофилизат 250 мг — прекращение поставок с февраля 2021 года.

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