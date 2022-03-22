Портрет Монро в исполнении Уорхола выставят на аукционе за рекордную сумму

Отмечается, что лот может стать самым дорогим произведением искусства XX столетия, проданным на торгах. Картина Уорхола Shot Sage Blue Marilyn была создана в 1964 году, через два года после смерти Монро. Произведение было представлено в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, центре Жоржа Помпиду в Париже и галерее Тейт в Лондоне.
«Это основополагающая работа в творчестве Уорхола, современном искусстве и историческом каноне искусства», — заявили в пресс-службе Christie’s.
Портрет выставит на аукцион фонд Томаса и Доррис Амман, занимающийся помощью детям. Все вырученные средства с реализации полотна пойдут на финансирование благотворительной организации.
В ноябре 2021 года автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало «Диего и я» продали на аукционе в Нью-Йорке за 34,9 миллиона долларов. Отмечается, что это рекордная сумма для всех латиноамериканских художников, когда-либо выставлявшихся на торгах. До этого рекорд принадлежал картине мексиканского художника Диего Риверы «Соперники», которую в 2018 году продали за 9,76 миллиона долларов.