17:54 (мск), источник: ТАСС Наука
Ученые обнаружили в древнем янтаре новый вид жука-грибовика
Он обитал на Земле примерно 40 миллионов лет назад.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Специалисты Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта нашли во фрагменте янтаря периода эоцена новый ископаемый вид насекомых, который близок к современному жуку-грибовику (жуку-завальюсу). Он обитал на Земле примерно 40 миллионов лет назад, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе вуза.
«Внешних отличий между ними немного, но в этом, может быть, и есть особая изюминка. Ведь если эти жуки практически не изменились внешне, то вероятно и образ жизни у них относительно стабилен. Это может существенно помочь при понимании палеоэкологической обстановки 40 миллионов лет назад», — приводит пресс-служба университета слова сотрудника НОЦ «Геоэкология и морское природопользование» Института живых систем БФУ им. И. Канта, старшего научного сотрудника Калининградского Музея янтаря Виталия Алексеева.
Современный жук-грибовик — холодоустойчивое насекомое, которое крайне редко встречается в Северной и Восточной Европе. Территория его распространения со времен эоцена практически не изменилась, что также представляет научный интерес, считает исследователь.
«Обычно жуки, которые обнаруживаются в эоценовом европейском янтаре, имеют родню там, где климат значительно теплее современного восточно-европейского. В субтропиках или даже в тропиках. А этот род жуков — неожиданное исключение из правила», — добавил он.
Результаты работы опубликованы в журнале Historical Biology.