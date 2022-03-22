День в истории: серия терактов в Брюсселе Всемирный день водных ресурсов, создание первой в СССР Центральной студии телевидения и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
8В Японии произошло сильное землетрясение
8Названа «Мисс мира-2021»
17:54 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые обнаружили в древнем янтаре новый вид жука-грибовика

Он обитал на Земле примерно 40 миллионов лет назад.

Источник: БФУ им. И. Канта

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Специалисты Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта нашли во фрагменте янтаря периода эоцена новый ископаемый вид насекомых, который близок к современному жуку-грибовику (жуку-завальюсу). Он обитал на Земле примерно 40 миллионов лет назад, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе вуза.

По мнению ученых, находка помогла им расширить число известных видов рода этого жука. Теперь их два: один обитает на Земле и сегодня, второй — относится к ископаемым видам.

«Внешних отличий между ними немного, но в этом, может быть, и есть особая изюминка. Ведь если эти жуки практически не изменились внешне, то вероятно и образ жизни у них относительно стабилен. Это может существенно помочь при понимании палеоэкологической обстановки 40 миллионов лет назад», — приводит пресс-служба университета слова сотрудника НОЦ «Геоэкология и морское природопользование» Института живых систем БФУ им. И. Канта, старшего научного сотрудника Калининградского Музея янтаря Виталия Алексеева.

Современный жук-грибовик — холодоустойчивое насекомое, которое крайне редко встречается в Северной и Восточной Европе. Территория его распространения со времен эоцена практически не изменилась, что также представляет научный интерес, считает исследователь.

«Обычно жуки, которые обнаруживаются в эоценовом европейском янтаре, имеют родню там, где климат значительно теплее современного восточно-европейского. В субтропиках или даже в тропиках. А этот род жуков — неожиданное исключение из правила», — добавил он.

Результаты работы опубликованы в журнале Historical Biology.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Новость о "дельтакроне" звучит устрашающе
Чем опасен сон больше восьми часов в день?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь