Роскомнадзор вынес «Новой газете» официальное предупреждение

«22 марта Роскомнадзор вынес редакции и учредителю издания “Новая газета” официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации. На сайте электронного периодического издания “Новая газета” размещен материал, содержащий упоминание некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством РФ маркировки, что является нарушением статье 4 Закона РФ “О средствах массовой информации”, — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщают, что маркировка призвана информировать аудиторию о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств. Также Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать указанный материал в соответствии с законодательством РФ и проинформировать об этом ведомство.
РКН обращает внимание, что согласно статье 16 Закона РФ «О средствах массовой информации», неоднократные нарушения редакцией требований закона и наличие соответствующих письменных предупреждений Роскомнадзора в течение двенадцати месяцев за злоупотребление свободой массовой информации являются основанием для прекращения судом деятельности такого СМИ.