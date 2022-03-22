19:55 (мск), источник: Коммерсантъ
Рособрнадзор перенес всероссийские проверочные работы в школах на осень из-за коронавируса
Всероссийские проверочные работы (ВПР) переносятся из-за ситуации с коронавирусом, сообщил Рособрнадзор.
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Новое расписание будет сформировано до 5 сентября, ВПР планируется провести с 19 сентября по 24 октября. ВПР, запланированные в компьютерной форме, также переносятся на осень.
«Отмечу, что те школы, что уже провели ВПР, не будут писать их повторно. Достаточно будет корректно внести их результаты в соответствующую систему», — пояснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев (цитата по «РИА Новости»).
Специалисты считают, что март и апрель могут стать ключевым периодом для ситуации с коронавирусом. В России за прошедшие сутки зарегистрировали 26 394 случая заражения коронавирусом. Это на 8,06% меньше предыдущего показателя (28 709).