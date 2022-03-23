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03:15 (мск), источник: ТАСС

В России впервые за долгое время снизилось число киберпреступлений

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Количество преступлений в сфере информационных технологий в России за два месяца 2022 года впервые за долгое время сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Каждое четвертое преступление совершается с использованием IT-технологий. Однако число киберпреступлений впервые за долгое время снизилось. За два первых месяца текущего года их совершено на 2,2% меньше, чем за январь-февраль 2021 года», — сказали в пресс-центре.

По данным МВД, также за январь и февраль на 8,1% уменьшилось количество убийств и покушений на убийство, на 9,6% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Кроме того, сохраняется тенденция к сокращению количества разбоев, которых по сравнению с 2021 годом зарегистрировано на 19,6% меньше, грабежей — на 11,6%, краж — на 3,4%.

В парках, скверах, на улицах и площадях зарегистрировано на 6,9% преступлений меньше, чем год назад, в том числе грабежей (на 11,3%) и разбойных нападений (на 24,5%). Общее число уголовно наказуемых деяний в общественных местах снизилось на 4%.

«Изучение социально-криминологических данных свидетельствует об уменьшении на 3,1% показателя регистрации преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, на 12,6% — лицами в состоянии алкогольного опьянения, на 23,3% — в состоянии наркотического опьянения», — добавили в ведомстве, отметив, что во многом это является результатом профилактической работы участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних.

МВД России в сотрудничестве с другими правоохранительными ведомствами продолжит мероприятия по обеспечению общественного порядка в регионах страны, подчеркнули в пресс-центре.

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