13:01 (мск), источник: ТАСС Наука
В Бахрейне обнаружили древнюю игральную кость
Ее возраст составляет 2 тыс. лет.
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КАИР, 23 марта. /ТАСС/. Древняя игральная кость, возраст которой составляет 2 тыс. лет, обнаружена в ходе раскопок на Бахрейне. Об этом сообщило Управление культуры и древностей королевства, передает во вторник телеканал Al Arabiya.
По словам директора департамента древностей и музеев Сальмана аль-Махари, находка была сделана в ходе проводимых французской археологической миссией изысканий в Абу-Сайбе на севере страны:
Игральная кость была найдена в одном из погребений. История его происхождения не известна, но это первый подобный артефакт на территории Бахрейна, и мы предполагаем, что кость являлась частью игры или ритуала для гадания.
Аль-Махари рассказал, что кладбище относится к периоду Среднего Тилоса (так древние греки называли этот остров в Персидском заливе — прим. ТАСС), то есть примерно в 50 году до н.э. — 150 году н.э. «С начала раскопок на этом участке в 2017 году обнаружено 93 погребения, — сказал он. — Многие могилы были разграблены еще в древности, лишь некоторые из них остались целыми».
Как рассказал глава французской миссии Жульен Кони, в одной из гробниц был найден хорошо сохранившийся скелет мужчины возрастом старше 50 лет, в его правой руке была зажата чаша, рядом лежали останки птицы, возможно, курицы, принесенной в жертву для загробной жизни.
«Обычно умершему в могилу клали его личные вещи, — уточнил он. — В основном, это керамические сосуды, обычно зеленого цвета, иногда встречается и стеклянная посуда, но она очень хрупкая и легко рассыпается». В одном из погребений был обнаружен скелет младенца, которому в могилу положили бусы, жемчуг и большую куклу, а также небольшую алебастровую чашу, — все это, считают ученые, говорит о высоком социальном статусе родителей этого ребенка.
В Иране они использовались для игры в нарды и уже тогда выглядели практически как современные. Кубики с точками делали еще при Индской цивилизации — древнейшей в Южной Азии. Греки верили, что их изобрели для развлечения солдат, скучающих в ожидании битвы под Троей. В них играли римляне. Германцы с помощью костей бросали жребий, а в Византии с их помощью предсказывали судьбу.