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04:14 (мск), источник: ТАСС

США и Россия продолжат совместный изоляционный эксперимент

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Россия продолжат проведение совместного изоляционного эксперимента SIRIUS-2021, который моделирует экспедицию на Луну. Об этом сообщила во вторник помощник руководителя NASA Кэти Лидерс, отвечающая за проведение космических полетов.

На посвященной космосу онлайн-конференции, организованной американской Национальной академией наук, инженерного дела и медицины, ее спросили о состоянии изоляционного эксперимента к данному моменту.

«Мы провели несколько исследований в рамках изоляционного эксперимента. Это то, что можно сделать здесь, на Земле. И в настоящее время мы занимаемся этим совместно с нашими российскими партнерами. Мы все еще проводим одно [исследование] с нашими российскими партнерами, и мы готовимся провести еще один раунд с ними», — ответила Лидерс, которая отвечает за вопросы, связанные с Международной космической станцией (МКС), коммерциализацией деятельности на низкой околоземной орбите, международным сотрудничеством, а также с поддержкой операций на Луне и в окололунном пространстве.

Она пояснила, что изоляционный эксперимент позволяет «понять, что можно сделать, чтобы лучше помочь находящимся в изоляции членам экипажа, а также их семьям, это очень важно». По словам помощника главы NASA, в рамках эксперимента имитируются и задержки пребывания на Луне.

Об эксперименте

Изоляционный эксперимент SIRIUS-2021, который моделирует экспедицию на Луну, стартовал в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН 4 ноября прошлого года. Изначально в экипаж вошли трое россиян, два представителя США и один представитель ОАЭ. В декабре эксперимент из-за травмы руки покинула Екатерина Карякина, и экипаж продолжил работу в усеченном составе.

Участники эксперимента 240 суток должны находиться в автономном наземном комплексе. Общение идет только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь доступна через электронную почту.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека NASA (Human Research Program) при участии космических агентств России, Германии и Канады, а также специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран. Проект SIRIUS предусматривает целую серию изоляционных экспериментов. До 2028 года планируется провести три годовых эксперимента.

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