ВОЗ сообщила о двухнедельном росте числа заболевших COVID-19 в мире

Тренд на снижение числа новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире сменился ростом, заболеваемость растет вторую неделю, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Если 7 по 13 марта в мире число новых случаев COVID-19 выросло на 8%, то за последнюю неделю (с 14 по 20 число) рост продолжился, выявили еще на 7% больше к данным предыдущей недели.
В то же время организация указывает, что смертность от COVID-19 в мире снижается, количество смертей за неделю упало на 23%. Всего за минувшую неделю в мире было зарегистрировано более 12 млн новых случаев COVID-19 и немногим менее 33 тыс. случаев смерти.
C начала пандемии во всем мире было зарегистрировано более 468 млн подтвержденных случаев заболевания и более 6 млн смертей.
За последнюю неделю число новых случаев неделя к неделе выросло на 21% в Западно-Тихоокеанском регионе, сказано в бюллетене. К этой зоне ВОЗ относит 37 государств с общим населением в почти 1,9 млрд человек, в том числе — Китай, Австралию, Филиппины, Камбоджу, Японию и Вьетнам.
В Европейском регионе ситуация остается стабильной. В этот регион организация включает 53 государства — в том числе все страны ЕС, Великобританию, Россию, Турцию, Казахстан, Украину, Израиль и др.
В остальных регионах заболеваемость снижается — в Восточном Средиземноморье (-41%), Юго-Восточной Азии (-23%), Африке (-33%) и Америке (-17%).
В середине марта в Китае выявили более 1,9 тыс. новых случаев COVID-19 впервые с 2020 года, причем более 1,8 тыс. из них были локальными, и 131 — завозными. Затем рост числа заболевших продолжился — на 22 марта в КНР обнаружили более 2,6 тыс. новых случаев коронавируса, среди них было 76 завозных случаев болезни, сообщал государственный комитет по вопросам здравоохранения.
В России последние несколько недель снижается число ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 — оперштаб сообщал 2 марта о 97 тыс., 12 марта — о 48 тыс., а 22 марта — о 26 тыс. новых заболевших. Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что пока рано говорить об окончании пандемии в России. «Во многих странах мира, наоборот, начинается новая волна. Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирают более 400 человек. От какого еще заболевания в день умирает столько?» — поинтересовался ученый.
В середине марта представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что мир сейчас находится «на середине пандемии». Представитель организации в России Мелита Вуйнович, в свою очередь, указала на возможность отсутствия больших вспышек инфекции в следующем году. «Пандемия может подойти к концу в 2022 году. Что значит конец пандемии? Это значит, что не будет больших всплесков случаев [заражений], но не значит, что вирус уйдет», — подчеркнула она.