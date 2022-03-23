10:51 (мск), источник: © РИА Новости
В Германии резко подорожали продукты питания
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Журнал Focus составил для немецких потребителей памятку о том, как сэкономить на фоне резкого роста цен.
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В последние недели крупные немецкие торговые сети, такие как Rewe, Aldi и Lidl, существенно подняли цены на некоторые значимые товары. Так, подсолнечное масло подорожало вдвое, минеральная вода, кофе и туалетная бумага — на десять процентов, молочные продукты — на пять процентов.
Для экономии издание предлагает вместо бутилированной воды пить водопроводную. При необходимости ее можно дополнительно отфильтровать.
Кроме того, Focus рекомендует покупать сезонные овощи и фрукты и искать самые низкие цены. Следует обращать внимание и на скидки и промоакции. Стоит также присмотреться к брендам, принадлежащим непосредственно торговым сетям, так как их продукты обычно дешевле.
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