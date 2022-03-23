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10:51 (мск), источник: © РИА Новости

В Германии резко подорожали продукты питания

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Журнал Focus составил для немецких потребителей памятку о том, как сэкономить на фоне резкого роста цен.

Источник: © РИА Новости

В последние недели крупные немецкие торговые сети, такие как Rewe, Aldi и Lidl, существенно подняли цены на некоторые значимые товары. Так, подсолнечное масло подорожало вдвое, минеральная вода, кофе и туалетная бумага — на десять процентов, молочные продукты — на пять процентов.

Для экономии издание предлагает вместо бутилированной воды пить водопроводную. При необходимости ее можно дополнительно отфильтровать.

Кроме того, Focus рекомендует покупать сезонные овощи и фрукты и искать самые низкие цены. Следует обращать внимание и на скидки и промоакции. Стоит также присмотреться к брендам, принадлежащим непосредственно торговым сетям, так как их продукты обычно дешевле.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

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