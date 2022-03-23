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11:25 (мск), источник: Газета.Ру

В России изменят порядок оформления ДТП

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение изменить порядок оформления аварий на дорогах в рамках эксперимента.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский в Telegram-канале.

Предполагается, что после ДТП водители смогут сразу съезжать с проезжей части, не останавливаясь на дороге. В случае споров город предоставит видеозапись, чтобы восстановить картину происшествия.

Эксперимент проведут в Москве, поскольку все скоростные магистрали города оборудованы сплошной системой видеонаблюдения. По мнению председателя комиссии по безопасности дорожного движения Марата Хуснуллина, инициатива поможет снизить смертность на дорогах и уменьшить заторы.

«Наконец будет решена проблема “вторичных аварий”, когда люди оформляют мелкое ДТП, а сзади их сносит другая машина. Больше никаких нервных водителей на дороге, фотографирующих поцарапанный бампер», — написал Шумский.

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