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11:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам предложили туры в Узбекистан ради карт Visa и Mastercard

В России запустили туры в Узбекистан, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщается на сайте компании «Веди Групп».

Источник: AP 2022

Цены на такую путевку начинаются от 23 тысяч рублей с человека, в стоимость входят проживание, трансфер, сопровождение при посещении банка, подготовка документов и медицинская страховка. Авиабилеты и экскурсии оплачиваются дополнительно.

Туристам предлагают добраться до Ташкента прямыми рейсами Uzbekistan Airways и Uzbekistan Express, которые планируются из Екатеринбурга, Москвы, Казани, Уфы и Минеральных Вод. Стоимость авиабилетов варьируется в пределах 28−47 тысяч рублей в зависимости от города вылета.

Представители туроператора пояснили, что полученными на территории Узбекистана картами можно свободно расплачиваться за рубежом. Для оформления понадобится только загранпаспорт.

Ранее в марте международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Клиенты могут совершать операции на территории страны — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в офлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах. Однако работа карт Visa и Mastercard, выпущенных в России, будет ограничена за рубежом.

Справка
Уход Visa и Mastercard из России. Вопросы и ответыКартами Visa и Mastercard можно будет и дальше расплачиваться внутри России, но за границей они прекратят работу
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