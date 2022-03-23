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12:06 (мск), источник: ТАСС

Минздрав опроверг сообщения о дефиците в России детских жаропонижающих в форме сиропа

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Дефицита жаропонижающих лекарственных средств в форме сиропа для детей, в том числе ибупрофена и парацетамола, в России нет. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Источник: РИА "Новости"

Ранее РБК сообщало, что в аптеках Москвы и на крупных аптечных маркетплейсах существенно сократилось предложение импортных детских жаропонижающих и обезболивающих в форме сиропов. В частности, речь идет о двух препаратах парацетамола производства французской компании Upsa и британской Glaxosmithkline (GSK) — «Эффералган» и «Панадол», а также препарате с действующим веществом ибупрофен от британской Reckitt Benckiser — «Нурофен для детей».

«Дефицита жаропонижающих лекарственных средств для детей в форме суспензии (сиропа) в России нет. У дистрибьюторов и в аптечных сетях находятся 7 473 357 упаковок препаратов ибупрофена для детей в форме сиропа и 2 303 284 упаковки препаратов парацетамола для детей в форме сиропа», — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что, по данным Росздравнадзора на 22 марта, в гражданском обороте есть следующие препараты в детской дозировке в форме суспензии для приема внутрь: «Нурофен для детей», «Ибупрофен акос», «Ибупрофен», «Детский панадол», «Детский панадол: раствор для приема внутрь», «Парацетамол детский», «Парацетамол акос», «Парацетамол эко», «Парацетамол эколаб», «Эффералган».

«Поставки препаратов производителями, в том числе иностранными, продолжаются по графику. Например, с начала 2022 года в гражданский оборот введено уже 3 339 749 упаковок препарата “Нурофен для детей”. Ситуация с лекарственным обеспечением находится на постоянном контроле Минздрава России и Росздравнадзора», — заключили в ведомстве.

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