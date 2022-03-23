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Археологи обнаружили в Тунисе стоянку среднего каменного века
Древнейшим орудиям с этого памятника оказалось около 300 тысяч лет.
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Археологи обнаружили на юге Туниса стоянку древних людей, которая содержит продолжительную последовательность отложений среднего плейстоцена (около 300−130 тысяч лет назад). Во время раскопок они собрали коллекцию из 1135 каменных артефактов, большая часть которых представляют собой отщепы индустрии Леваллуа. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.
Важным этапом в развитии человеческих популяций оказался переход от ашельской культуры раннего палеолита к более продвинутым культурам среднего каменного века, носителями которой были сапиенсы, неандертальцы и денисовцы. В Африке это произошло около 300 тысяч лет назад и было связано с первыми людьми современного (или почти современного) анатомического типа, которые известны в первую очередь по черепам из местонахождения Джебель-Ирхуд (около 315 тысяч лет) и формации Омо-Кирбиш (около 232 тысяч лет). Эта эпоха характеризуется распространением леваллуазской техники изготовления каменных орудий, которые представлены главным образом небольшими лезвиями и остроконечниками.
Хотя памятники этой эпохи изучены в первую очередь в Восточной и Южной Африке, известны местонахождения и к северу от Сахары. Помимо упомянутого памятника Джебель-Ирхуд, расположенного в Марокко, выделяется стоянка в марокканской пещере Бизмун, где среди прочего археологи нашли украшения возрастом 150 тысяч лет. Кроме того, на североафриканском побережье Гибралтарского пролива находится памятник Бензу, древнейшим находкам с которого около 250 тысяч лет. Примечательно, что схожие каменные орудия были найдены и по другую сторону пролива. Это обстоятельно породило гипотезы о возможном раннем проникновении людей современного анатомического типа в Европу из Северной Африки.
Эмануэле Канчелльери (Emanuele Cancellieri) из Римского университета Ла Сапиенца совместно с коллегами из Италии, Туниса и Франции исследовал памятник Вади-Лазалим, расположенный на юге Туниса, на северной окраине Сахары. На этой стоянке археологи обнаружили последовательность отложений среднего плейстоцена, которые охватывают период от морской изотопной стадии 8 до рубежа стадий 6 и 5. Ученые отобрали образцы полевого шпата из разных слоев, чтобы выяснить возраст отложений с помощью метода оптически стимулированной люминесценции. Оказалось, что древнейшие из них были накоплены около 300 тысяч лет назад, а самые молодые — около 130 тысяч лет назад.
Во время пробных раскопок исследователи собрали коллекцию из 1135 каменных артефактов. Все эти предметы были изготовлены из коричневатого кремня местного происхождения, который добывался на близлежащих выходах, расположенных в пределах десятикилометрового радиуса. Во всех трех раскопах основным типом артефактов оказались отщепы, гораздо реже встречались ретушированные заготовки, нуклеусы, которые относятся преимущественно к индустрии Леваллуа.
Заготовки с ретушью и без нее, относящиеся к индустрии Леваллуа, оказались относительно небольшого размера, что было характерно для всех культурных слоев. Их длина не превышала 100 миллиметров. Ученые отметили, что средний размер готовых заготовок составил 58,1×43,3x11,4 миллиметра. Пластинчатые заготовки оказались еще меньше — не более 82 миллиметров, а средний размер целых артефактов — 53×25,7x11,5 миллиметра. Из готовых орудий труда археологи отметили разного рода скребки, бифасы (ножи и топоры), а также лезвия.
Михаил Подрезов