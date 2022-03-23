16:09 (мск), источник: N + 1
Археологи нашли в Крыму позднеримский стеклянный кубок со змеевидным орнаментом
Этот редкий артефакт относится к концу II — середине III века нашей эры.
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Археологи во время раскопок погребения взрослой женщины, похороненной в некрополе Фронтовое-3, обнаружили дорогой и статусный стеклянный кубок, украшенный змеевидным орнаментом. Ученым не удалось установить происхождение этого редкого артефакта, относящегося к концу II — середине III века нашей эры. Вероятно, его изготовили в мастерской на европейских окраинах Римской империи. Об этом сообщается в пресс-релизе Института археологии РАН.
В 2018 году исследователи из Крымской новостроечной экспедиции Института археологии РАН в рамках охранно-спасательных работ, предваряющих строительство трассы «Таврида», обнаружили неграбленный некрополь, получивший название Фронтовое-3. Большая часть погребений (n = 328) этого памятника относится к римскому времени (последним десятилетиям I — началу V века нашей эры), кроме того, ученые зафиксировали также четыре сооружения эпохи бронзы. Археологи практически полностью раскопали этот памятник, занимавший площадь около 14 тысяч квадратных метров. Среди погребальных конструкций этого некрополя преобладали ямы с подбоями, в которых умерших, как правило, хоронили по обряду ингумации в положении лежа на спине, головой на юго-восток. Кроме того, в 14 подбойных могилах были найдены кремированные останки.
На памятнике также обнаружено 587 керамических сосудов, 402 из которых оказались краснолаковыми, а также около 230 сосудов из стекла. Широко представлены и многие другие типы артефактов — предметы вооружения и быта, украшения, в том числе изготовленные из драгоценных металлов.
Ученые из Института археологии РАН сообщили, что в 2018 году во время раскопок некрополя Фронтовое-3 они обнаружили редкий стеклянный кубок, относящийся к концу II — середине III века нашей эры. Он был найден во время исследования камеры-подбоя, в которой находились останки женщины, умершей в возрасте 25−45 лет. Помимо самого кубка, ее погребальный инвентарь не отличался особым богатством и включал фибулы, бисер из стекла и фаянса, а также серебряные и бронзовые перстни.
По словам Ларисы Голофаст (Larisa Golofast), найденный кубок относится к дорогой и статусной посуде и обычно встречается только в очень богатых погребениях. Хотя он похож своим декором на рейнские кубки, его форма оказалась отличной от находок из Западной Европы. Этот артефакт изготовили из белого непрозрачного и бирюзового полупрозрачного стекла и украсили изображениями побегов и листьев плюща — так называемый змеевидный орнамент. По мнению археолога, состав стекла, из которого был сделан артефакт, не позволяет соотнести его с другими изделиями из известных ремесленных мастерских того времени. Однако Ольга Румянцева (Olga Rumyantseva) отметила, что, вероятно, его изготовили где-то на европейских окраинах Римской империи.
По данным археологов, сосуды со змеевидным орнаментом встречаются в погребениях римского времени, найденных в Италии, Западной Европе и Сиро-Палестинском регионе, где подобная техника украшения была распространена в III — начале IV века. Мода на подобную посуду широко распространилась благодаря привычке римских чиновников, прибывавших из центра на периферию, привозить с собой вещи, которыми они пользовались. Тем самым они прививали вкус к привычной им роскоши и представителям местных элит. Кроме того, этому способствовали и странствующие мастера, которые приезжали на новые места дислокации римских легионов.
Ранее на N + 1 рассказывали об исследованиях других крымских памятников. Так, археологи раскопали кенотаф с клинковым оружием эпохи великого переселения народов, а также обнаружили в позднескифских погребениях бляхи в зверином стиле.
Михаил Подрезов