10:27 (мск), источник: ТАСС Наука
Палеонтологи доказали, что крупнейшие хищные динозавры умели нырять
Речь идет о спинозаврах.
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ТАСС, 23 марта. Палеонтологи впервые измерили плотность костей спинозавров, крупнейших хищных динозавров Земли, и пришли к выводу, что эти древние ящеры умели нырять и хорошо плавали под водой. Об этом в среду сообщила пресс-служба Музея Филдса.
«Многие физические законы в равной степени применимы ко всем существующим и вымершим организмам. В частности, все водные млекопитающие обладают плотными костями, что позволяет им легко нырять. Мы проверили, было ли это характерно и для вымерших спинозавров и их ближайших родичей», — заявил научный сотрудник Музея Филдса в Чикаго (США) Маттео Фаббри, чьи слова приводит пресс-служба организации.
Они обладали необычно длинными ногами, черепом и хвостом, а также очень крупным «парусом» на спине.
Это, как считают ученые, говорит в пользу того, что спинозавры добывали пропитание в водах пресноводных озер и рек, а не питались мясом сухопутных динозавров. Подобные идеи породили массу споров среди палеонтологов о том, как именно спинозавры охотились на добычу и умели ли они хорошо плавать и нырять, как современные им крокодилы.
Фаббри и его коллеги впервые получили подобные сведения в ходе первых замеров плотности костей черепа и других частей тела спинозавров и нескольких их ближайших родичей из семейства Spinosauridae. Для проведения этих опытов ученые осуществили аналогичные замеры среди водоплавающих птиц, крокодилов, а также древних морских ящеров, вымерших еще в мезозойскую эру.
Оказалось, что как минимум два вида спинозавров, Spinosaurus и Baryonyx, были сопоставимы в этом отношении с утками, пингвинами и другими водоплавающими и ныряющими птицами, а также с тюленями, морскими котиками, китами и другими водными млекопитающими. При этом их кости оказались заметно плотнее, чем у современных сухопутных животных, а также у динозавров, обитавших на суше.
Это говорит в пользу того, что некоторые спинозавры умели нырять и хорошо плавали под водой подобно мезозойским крокодилам и морским ящерам. При этом ученые обнаружили, что другие представители семейства Spinosauridae, в частности, 11-метровые зухомимы (Suchomimus tenerensis), не умели нырять и плавать и проводили большую часть жизни на суше.
Существование подобных различий среди близкородственных ящеров, по мнению Фаббри и его коллег, говорит о том, что водный образ жизни не был широко распространен среди динозавров. Как надеются ученые, последующее изучение останков спинозавров и анализ особенностей среды их обитания поможет им понять, что препятствовало проникновению динозавров в данную экологическую нишу.