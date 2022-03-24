Как правильно хранить сахар?

Сахар можно хранить при комнатной температуре — не выше 22 градусов. То есть желательно держать его не на кухне, так как там, особенно летом, температура может быть выше. Идеальное место — стенной шкаф, далекий от нагревательных приборов, батарей. Если держите сахар на кухне, то выбирайте нижние полки. Ближе к полу температура не такая высокая, как у потолка, ведь теплый воздух от плиты и других приборов поднимается именно наверх.
Влажность особенно важна для хранения сахара.
В помещении, где он лежит, не должно быть более 70 процентов влажности. При таких условиях сахар не будет отсыревать.
Сахар очень хорошо впитывает запахи, поэтому лучше всего хранить его рядом с другими сухими, сыпучими, нейтральными продуктами: макаронами, мукой, крупами. Лучше не держать сахар рядом с кофе, чаем, пряностями, травами и другими ароматными продуктами.
Для длительного хранения не слишком большое количество сахара лучше пересыпать из полиэтиленового пакета в герметично закрытую посуду. Дело в том, что если держать сахар больше года без доступа воздуха, то продукт приобретает неприятный запах. Поэтому сахар, который вы планируете использовать в течение 2−3 ближайших месяцев, можно оставить в заводской упаковке.
Но есть опасность, что полиэтиленовый пакет порвется и сахар рассыпется, а крупинки сахарного песка очень сильно царапают мебель и гладкие поверхности на кухне, в том числе стеклянные панели плит. Поэтому с пакетами лучше быть осторожнее.
Самый лучший вариант — стеклянная банка с плотной крышкой. Хорошо подходят для хранения сахара керамические банки с герметичными крышками.
Немного хуже хранить сахар в жестяной банке — тут нужно следить, чтобы на таре не было никаких повреждений. Также можно положить сахар в пластиковую посуду, которая плотно закрывается.
Если у вас большой мешок сахара, и рассыпать его по емкостям нет возможности, то нужно выбрать для сахара темное и сухое место, а для профилактики лишней влажности поставить рядом, на мешок или же в него (если он открыт), емкость с рисом. Крупа будет впитывать лишнюю воду.
Сахар слеживается в процессе хранения. Если вдруг вырастет влажность в помещении, то песок может образовать комочки. Чтобы этого избежать, банки с сахаром нужно периодически встряхивать.
Самое плохое место для хранения
Это балкон. Даже если он застеклен. На балконе может быть очень высокая влажность, он нагревается от солнечных лучей и сильно остывает зимой. В таких условиях сахар не просто отсыреет, но может начать выделять липкий сироп. К тому же низкая температура и ее перепады сокращают сроки хранения сахара минимум вполовину.
Как выбрать сахар для длительного хранения
Очень важно класть на длительное хранение правильный сахар, который на складе и в магазине тоже хранился правильно. Иногда сахар может быть слишком влажным, это выгодно для продавца, ведь при фасовке меньшее количество продукта будет больше весить. Поэтому недобросовестные производители или продавцы специально держат продукт во влажных помещениях.
Определить, насколько качественный сахар, можно по внешнему виду.
Он должен свободно пересыпаться внутри пакета или пластиковой пачки, не должно быть комков. Сахар не должен быть желтоватым. В нем не должно быть посторонних вкраплений.
Если вы покупаете сахар на развес, то можно сжать в руке небольшое количество продукта. Качественный будет тут же рассыпаться, а влажный — слипнется.