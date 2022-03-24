Умер создатель формата изображений GIF Стивен Уилхайт

По его сведениям, Уилхайт умер 14 марта в окружении семьи от последствий заражения коронавирусом, это подтвердила его жена Каталин.
Формат GIF был разработан Уилхайтом в 1987 году, когда он работал в компании CompuServe. Это изобретение позволило умещать серию изображений в сжатом формате и быстрее передавать графические данные в условиях малой мощности электронного оборудования в то время. Помимо этого, данный формат стал удобным инструментом для демонстрации графиков и простых анимаций.
В 2013 году Уилхайт удостоился премии Webby за вклад в развитие интернета.