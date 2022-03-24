Глава NASA: сотрудничество с «Роскосмосом» продолжается без изменений

«Профессиональные отношения между астронавтами и космонавтами на борту Международной космической станции, а также профессиональные отношения между центрами управления полетами в Хьюстоне и Москве остались неизменными. И это то, что мы ожидаем», — сказал Нельсон (цитата по ТАСС).
Он заверил что в конце марта вернутся два российских космонавта и один американский астронавт, как и планировалось. По словам главы NASA, задействованные в посадке американские и российские космонавты находятся на своих местах, так что профессиональные отношения остаются неизменными.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направил странам—партнерам по Международной космической станции (МКС) требование о снятии санкций с предприятий госкорпорации. Он назвал введенные против российских предприятий ограничения незаконными.