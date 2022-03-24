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04:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава NASA: сотрудничество с «Роскосмосом» продолжается без изменений

Профессиональные отношения между «Роскосмосом» и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжаются без изменений, несмотря на начало военной операции на Украине, сообщил глава NASA Билл Нельсон.

Источник: Reuters

«Профессиональные отношения между астронавтами и космонавтами на борту Международной космической станции, а также профессиональные отношения между центрами управления полетами в Хьюстоне и Москве остались неизменными. И это то, что мы ожидаем», — сказал Нельсон (цитата по ТАСС).

Он заверил что в конце марта вернутся два российских космонавта и один американский астронавт, как и планировалось. По словам главы NASA, задействованные в посадке американские и российские космонавты находятся на своих местах, так что профессиональные отношения остаются неизменными.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направил странам—партнерам по Международной космической станции (МКС) требование о снятии санкций с предприятий госкорпорации. Он назвал введенные против российских предприятий ограничения незаконными.

Ксения Аскерова

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