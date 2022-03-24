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08:21 (мск), источник: ТАСС

Запрет на полеты на юге и в центральной части России продлили до 1 апреля

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Росавиация продлевает запрет на полеты в ряд аэропортов на юге и в центральной части РФ до 1 апреля, говорится в сообщении агентства.

Источник: РИА "Новости"

«Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — говорится в сообщении.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Для перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

С 24 февраля Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Эта мера продлевалась до 26 марта.

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