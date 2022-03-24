Запрет на полеты на юге и в центральной части России продлили до 1 апреля

«Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — говорится в сообщении.
Полеты временно ограничены в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Для перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
С 24 февраля Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Эта мера продлевалась до 26 марта.