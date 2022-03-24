У журналиста Невзорова нашли недвижимость в Италии

Судя по выписке, Невзорову и ее супруге Лидии в равных долях принадлежит квартира площадью 148 квадратные метров. Итальянские кадастровые органы указали, что в квартире при округленном подсчете имеется 6,5 помещений — сюда, в частности, могут входить санузлы, которые занимают ⅓ единицы, или кладовки «ценностью» ¼ от одного полноценного пространства.
Также Невзоровым принадлежит нежилая недвижимость в этом же здании, предположительно, гараж или машиноместо.
Дом, в котором расположена квартира, является трехэтажным зданием в историческом центре северного итальянского города. Имущество российского журналиста находится почти в километре от берега одноименного озера. Последняя реконструкция комплекса 18 века датирована 2008−2010 годами. Во внутреннем дворе дома расположен живописный фонтан.
Согласно местным сайтам по продаже недвижимости, квартира в этом же доме площадью 200 «квадратов» продается за 950 тысяч евро. Квартиры, аналогичные по площади жилью Невзорова, находятся на соседних улицах и продаются в среднем за 700 тысяч евро.