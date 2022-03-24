10:30 (мск), источник: N + 1
Мигранты с юга оказались предками индейцев майя
Вероятно, с ними связано начало выращивания кукурузы в регионе.
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Палеогенетики исследовали древние останки людей, найденные в Белизе, и обнаружили, что около 7300−5600 лет назад с юга в регион прибыли предки современных носителей чибчанских языков. Эти мигранты оказались основной предковой популяцией для всех более поздних жителей региона, включая майя. По всей видимости, именно эта группа принесла с собой практику выращивания кукурузы и, возможно, других культур, например, маниока и перца чили. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
Заселение Америки продолжает оставаться весьма малоизученной и противоречивой темой. На сегодня уверенно можно говорить о том, что древние американцы оказались к югу от ледниковых щитов уже 16−15 тысяч лет назад, хотя регулярно появляются работы, в которых сообщается и о более древних находках.
Дальнейшая история расселения многих популяций также остается малоизученной, поскольку в жарких и влажных тропических регионах крайне плохо сохраняются костные останки. Так, практически ничего не известно о происхождении людей, населявших Юго-Восточную Мексику и северные районы Центральной Америки (то есть территории, на которых впоследствии процветала цивилизация майя) около десяти-четырех тысяч лет назад. Одно из редких исключений — это публикация в 2018 году результатов генетического исследования останков двух индивидов, живших в Белизе около 9300−7400 лет назад. Тогда авторы отметили, что эти люди не были близки ни к современным жителям этого региона, ни к популяциям из Центральной или Южной Америки.
Дэвид Райх (David Reich) из Гарвардской медицинской школы совместно с коллегами из Австрии, Белиза, Великобритании и США провели генетическое исследование останков, недавно обнаруженных во время раскопок двух скальных навесов в Белизе. Археологи нашли на этих памятниках кости 53 человек, возраст которых определили прямым радиоуглеродным датированием. Так, шесть индивидов умерли около 9600−6800 лет назад, а 47 — около 5700−1000 лет назад. Анализ стабильных изотопов углерода и азота показал, что примерно 4700 лет назад эти люди начали больше питаться кукурузой, о чем также свидетельствуют данные палеоэкологии.
Ученые отобрали для генетического анализа 28 образцов, однако не все из них оказались пригодны для дальнейшего исследования. В 19 случаях генетикам удалось определить митохондриальные гаплогруппы индивидов, а в 10 случаях — Y-хромосомные. Дважды они обнаружили пары близких родственников, причем в одном случае они были похоронены на разных памятниках, расположенных на расстоянии примерно в 1,5 километрах друг от друга. Анализ протяженных гомозиготных областей показал, что эти люди жили небольшой популяцией (около 220−435 человек), однако избегали близкородственных скрещиваний.
Анализ главных компонент показал, что исследованные индивиды, жившие около 9600−7300 лет назад, были генетически близки к древнему населению из Южной Америки и демонстрировали лишь отдаленное родство с современным населением Мезоамерики. Образцы возрастом 5600−3700 лет оказались ближе к современным носителям чибчанских языков из Северной Колумбии, Венесуэлы и южных регионов Центральной Америки. Эта ранее неизвестная миграция с юга оказала заметное влияние на последующее население региона, обеспечив примерно половину родословной местной популяции.
Генетики пришли к выводу, что происхождение исследованной популяции, жившей около 5600−3700 лет, можно оценить следующим образом: на 52 процента люди были связаны с предками носителей чибчанских языков, на 23 процента — с местным более древним населением, а на 25 процентов — с высокогорными мексиканскими популяциями. По мнению исследователей, 7300−5600 лет назад на юго-восток Юкатана прибыли мигранты из южных районов Центральной Америки или северных районов Южной Америки. Эта вероятная миграция предшествовала широкому распространению культивации кукурузы, которое произошло около 4700 лет назад. Прибытие этих людей совпадает с началом мелкомасштабного выращивания этой культуры, которое, по данным палеоэкологии, началось в регионе около 5600 лет назад. Возможно, мигранты принесли с собой не только кукурузу, но и другие одомашненные растения, например, маниок и перец чили.
Так, около 75 процентов родословной майя (без учета примесей, полученных после открытия Америки европейцами) можно проследить до древней популяции, жившей в регионе около 5600−3700 лет назад.
Ранее на N + 1 рассказывали о других исследованиях цивилизаций Центральной Америки. Так, ученые назвали алкоголь проводником в загробный мир майя. Кроме того, деятельность майя связали с цветением озера Аметитлан.
Михаил Подрезов