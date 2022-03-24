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12:28 (мск), источник: РБК

YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда

YouTube разблокировал каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». Оба открываются в России, убедился корреспондент РБК.

Источник: Reuters

Блокировка этих каналов вызвала претензии Роскомнадзора. 14 марта ведомство потребовал от YouTube снять ограничения с каналов.

РБК направил запросы в Google (ей принадлежит YouTube) и Роскомнадзор.

Материал дополняется.

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